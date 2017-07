Startseite > News > Union Investment kauft Projektentwicklung in London

Union Investment kauft Projektentwicklung in London

London: Union Investment hat sich die Projektentwicklung des Bürohauses The Copyright Building mit der Adresse 30 Berners Street in London erworben. Das Objekt mit sieben Etagen hat eine Mietfläche von 10.000 qm und ist vollständig 20 Jahre lang an Capita Business Services Limited vermietet. Die Flächen im Erdgeschiss gehen an drei Einzelhändler. Verkäufer ist der REIT Derwent London. Der Kaufpreis liegt bei 186 Mio. Euro. Das Objekt geht in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo:Europa.