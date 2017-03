Startseite > News > Union Investment verkauft Bürohaus in Stuttgart

Stuttgart: Union Investment hat ein rund 6.000 qm großes Bürogebäude mit knapp 100 Stellplätzen im Gewerbegebiet Stuttgart Vaihingen/ Möhringen an die SWB Immowert GmbH, eine Tochtergesellschaft der Südwestbank AG, verkauft. Das fünfgeschossige Bürohaus befindet sich in der Schockenriedstraße und ist an die Robert Bosch GmbH vermietet. Die Blue Estate GmbH war bei der Transaktion für den Käufer beratend tätig.

Das Bürohaus wurde von Union Investment im Jahr 1989 als Projektentwicklung erworben. Seit der Fertigstellung 1991 wurde es im Portfolio des institutionellen Spezialfonds DEFO- Immobilienfonds 1 geführt.