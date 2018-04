Startseite > News > Union Investment verkauft Chinon Center in Hofheim am Taunus an Patrizia

Hofheim: Union Investment hat das Chinon Center, eine 14.800 qm große Einzelhandelsimmobilie in Hofheim am Taunus, an die Patrizia Immobilien AG verkauft. Das im Jahr 2010 fertiggestellte Objekt, zu dem auch ein Parkhaus mit 455 Pkw-Stellplätzen auf drei Ebenen gehört, wurde seit dem Ankauf im Jahr 2011 im Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa geführt. Das Objekt ist voll vermietet. Bei der Transaktion war Savills im Auftrag von Union Investment beratend tätig.

Zu den größten Mietern im Chinon Center zählen die Lebensmittelhändler Edeka und Lidl, die Drogeriemarktkette Müller, Woolworth sowie die Modeanbieter H&M und Deichmann.