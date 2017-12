Startseite > News > Union Investment verkauft Millennium Tower in Seattle

Union Investment verkauft Millennium Tower in Seattle

Union Investment hat den “Millennium Tower”, ein 18.708 m² Bürogebäude in Seattle, an einen von TH Real Estate gemanagten Fonds verkauft. Das Objekt gehörte seit 2003 zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa. Das 20-geschossige Gebäude mit der Adresse

719 Second Avenue befindet sich im Geschäftszentrum von Seattle und war zum Zeitpunkt des Verkaufs vollständig vermietet. Der „Millennium Tower“ ist mit einem LEED-„Gold“-Zertifikat ausgezeichnet. Zu den Hauptmietern gehören Skytap und Van Ness Feldman. Der Verkauf wurde von Union Investments New Yorker Transaktionsteam, unterstützt durch CBRE, durchgeführt.

„Seattle und sein Büromarkt sind seit unserem Markeintritt vor 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte für Union Investment“, sagt Matt Scholl, Leiter Investment Management Americas bei Union Investment. Nach der Akquisition des Büroobjektes „Midtown 21” im Denny Triangle und dem Eintritt in den Hotelmarkt von Seattle mit dem Erwerb des Hilton Garden Inn, beides 2017, schließt der Verkauf des ‚Millennium Tower‘ ein besonderes Investmentjahr für uns in Seattle ab.“

Aufgrund seiner starken Wachstumsdynamik ist Seattle ein Investmentmarkt, der sowohl globalen als auch einheimischen Investoren ein stabiles Umfeld für langfristig nachhaltige Renditen bietet. „Wir suchen nach weiteren Gelegenheiten, unser Portfolio in den USA zu erweitern. Dabei bleiben Seattle und die umgebende Region im Fokus unseres Investmentinteresses.“, sagt Willis Kim, verantwortlich für die Investmentaktivitäten an der Westküste und in Kanada.

Union Investment hält in ihren Immobilienfonds gegenwärtig drei Objekte in Seattle im Volumen von rund 720 Millionen US-Dollar. Das 5,5 Milliarden Dollar schwere USA-Portfolio des Investmentmanagers umfasst insgesamt 25 Objekte, verteilt auf 16 Städte.