Vapiano kommt nach Erfurt

Erfurt: Das Smart-Casual-Restaurantkonzept Vapiano wird in diesem Jahr auf einer Fläche von circa 830 qm zzgl. 90 qm Nebenfläche in der Erfurter Bahnhofstraße 38 eröffnen. Dieser Standort ist der erste in Thüringen.

Die OFB Projektentwicklung GmbH revitalisiert seit Oktober 2017 das ehemalige Bankgebäude.

Ziel ist, dieses in einer neuen Konzeption als Büro- und Geschäftshaus ab dem dritten Quartal 2018 an seine Mieter zu übergeben. Das Erdgeschoss ist an Vapiano und das bereits seit 1994 im Haus ansässige Reisebüro Schäfer vermietet. Die oberen Etagen werden nationalen und internationalen Unternehmen moderne Büroflächen bieten. Den Mietvertrag vermittelte BNPPRE.