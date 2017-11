Startseite > News > Veränderungen in der Geschäftsführung der ILG Gruppe

Veränderungen in der Geschäftsführung der ILG Gruppe

München: Nach seiner mehr als 35-jährigen Tätigkeit für die ILG-Gruppe legt der langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter der ILG Holding GmbH, Uwe Hauch zum 30.09.2017 alle Geschäftsführungsmandate nieder. Er bleibt dem Unternehmen auch in Zukunft als Berater und Gesellschafter erhalten. Uwe Hauch war seit 2003 als Geschäftsführer für die ILG Gruppe tätig.

Mit Wirkung zum 01.10.2017 wechselt Dr. Maximilian Lauerbach in die Geschäftsführung der ILG Holding GmbH. Er tritt damit an die Seite von Florian Lauerbach, der die Geschäfte der ILG Gruppe in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Uwe Hauch führte. Dr. Maximilian Lauerbach leitet seit 2013 das Risikomanagement der ILG Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Zuvor war er als Unternehmensberater und Projektleiter für Accenture und CTcon Management Consultants tätig.