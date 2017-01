Startseite > News > Vergleichsportal CHECK24 mietet im Hamburger „Alstercampus“

Vergleichsportal CHECK24 mietet im Hamburger „Alstercampus“

Hamburg: Das Online-Vergleichsportal CHECK24 verlegt seinen Hamburger Standort in den „Alstercampus“. In dem Quartier An der Alster 62-64 im Stadtteil St. Georg hat das Unternehmen rund 1.910 qm Bürofläche angemietet. Eigentümer und Vermieter des „Alstercampus“ ist die Ärzteversorgung Niedersachsen.

Das Quartier mit dem Namen „Luv & Lee“, welches im Dezember 2016 fertiggestellt wurde, umfasst zehn Gebäude mit rund 19.200 qm Bürofläche sowie 248 Mietwohnungen.

Den Mieter beriet Grossmann & Berger, die Beratung des Vermieters erfolgte durch Harmonia Immobilien.