Verkaufsstart für 73 neue Eigentumswohnungen von PROJECT Immobilien in Berlin-Pankow

Berlin: Im Berliner Stadtteil Pankow-Niederschönhausen errichtet PROJECT Immobilien unter dem Namen „MEIN PANKOW“ ein Neubauensemble mit 73 hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen im energieeffizienten KfW-55-Standard. Der Verkauf hat am letzten Oktoberwochenende begonnen.

Auf dem 4.685 qm großen Grundstück in der Provinzstraße 67/68 realisiert der Projektentwickler und Bauträger zwei Mehrfamilienhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von 5.575 qm. Im Eckgebäude entlang der Provinzstraße und dem Fußweg der Buddestraße entstehen auf fünf Geschossen plus Staffelgeschoss insgesamt 57 Eigentumswohnungen. Ergänzend wird an der Grenze zur Straße vor Schönholz ein viergeschossiges Haus mit 16 weiteren Eigentumswohnungen errichtet.