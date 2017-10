Startseite > News > Verkaufsstart für neues Wohnquartier F.188 mit 191 Wohneinheiten im Westen Nürnbergs

Verkaufsstart für neues Wohnquartier F.188 mit 191 Wohneinheiten im Westen Nürnbergs

Nürnberg: Unter dem Namen „F.188“ errichtet PROJECT Immobilien in der Nürnberger Weststadt ein neues Wohnquartier mit hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen, Townhäusern und Gewerbeeinheiten. Der Verkauf für das KfW-55-Neubauensemble hat am vergangenen Wochenende begonnen.

Auf dem rund 7.370 qm großen Grundstück zwischen der Fürther Straße, der Spohrstraße und der Fahrradstraße in Nürnberg-Eberhardshof realisiert der Projektentwickler und Bauträger ein modernes Wohnquartier im energieeffizienten KfW-55-Standard mit einer Gesamtwohnfläche von rund 13.685 qm. Insgesamt entstehen fünf Gebäudekörper mit 191 Wohneinheiten, unterteilt in 180 Eigentumswohnungen und elf Townhäuser, sowie zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss an der Fürther Straße. Das Konzept, das vom Architektenbüro Kappler Sedlak entworfen wurde, wurde bei einem städtischen Architekturwettbewerb im Mai 2016 zum Gewinner gekürt.