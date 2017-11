Startseite > News > Vertriebsstart des zehnten Spezial-AIF der HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung AG

Vertriebsstart des zehnten Spezial-AIF der HKA Hanseatischen Kapitalverwaltung AG

Hamburg: Mit Genehmigung der BaFin wurde der Vertrieb des „IMMAC Sozialimmobilien 81. Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ gestattet.

Die als Spezial-AIF (Mindestbeteiligung 200.000 Euro) konzipierte KG investiert in zwei substanziell hochwertige Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen. Die Einrichtung in exzellenter Innenstadtlage von Wuppertal bietet die Pflege ausschließlich in Einzelzimmern an, in Wassenberg ist die Einzelzimmerquote bei 94%. Das Investitionsvolumen beträgt rund 26,9 Mio. Euro davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 13,2 Mio. Euro.

Insgesamt umfasst die Kapazität beider Häuser 154 Pflegeplätze, 26 betreute Wohnungen und 17 Tagespflegeplätze. Beide Einrichtungen weisen eine Belegung der Pflegeplätze von über 98% aus.

Pächter und Betreiber beider Häuser ist die Johanniter Seniorenhäuser GmbH.