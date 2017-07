Startseite > News > VICUS GROUP AG veräußert Geschäftshaus im Herzen von Halle

VICUS GROUP AG veräußert Geschäftshaus im Herzen von Halle

Halle: Die Unternehmen VICUS GROUP AG und GVV (Göpel Vermögensverwaltung GmbH) haben ein mehrgeschossiges Wohn-, Büro- und Geschäftshaus in der belebten Großen Ulrichstraße in der Innenstadt an ein Schweizer Family Office veräußert.

Das gepflegte, gemischt genutzte Objekt befindet sich inmitten einer der Haupteinkaufsstraßen Halles. Das gesamte Objekt besticht durch einen ansprechenden und stabilen Mietermix auf einer Gesamtmietfläche von 5.600 qm mit Ankermietern wie z.B. Reno und Invoco.