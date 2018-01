Startseite > News > VICUS GROUP AG verkauft multifunktionales Bürogebäude in aufstrebender Lage

VICUS GROUP AG verkauft multifunktionales Bürogebäude in aufstrebender Lage

Frankfurt: Die VICUS GROUP AG hat ein multifunktionales Bürogebäude im Westen von Frankfurt an eine internationale Gruppe veräußert.

Das hochwertige Bürohaus befindet sich in der Westerbachstraße 110 in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A5. Die VICUS GROUP AG konnte bereits Deutschlands größten Anbieter ganztägiger ambulanter Rehabilitation langfristig für diesen Standort gewinnen. Ab Juli 2018 wird die ZAR Nanz medico GmbH & Co. KG das Objekt als Hauptmieter beziehen.