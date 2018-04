Startseite > News > Vier-Sterne-Hotel Blankenburg in Ditzingen an Stuttgarter Investor verkauft

Ditzingen: Das etablierte Hotel Blankenburg in Ditzingen am Rande von Stuttgart wurde an einen Investor aus Stuttgart verkauft. Im Zuge eines Asset-Deals ging das Business-Hotel zum 1. April an den neuen Besitzer über. Gleichzeitig konnte die renommierte Plaza Hotelgroup als neuer langfristiger Betreiber des Vier-Sterne-Hauses gewonnen werden. Mehr als fünfundzwanzig Jahre war die Ditzinger Hotelbetriebsgesellschaft mbH Betreiberin des beliebten Hotels. Die tophotel consultants GmbH begleitete beide Transaktionen und vermittelte den Kauf- sowie den Mietvertrag.

Das 1992 erbaute Hotel bietet neben einem Restaurant auch Räumlichkeiten für Events und Tagungen sowie eine eigene Tiefgarage.