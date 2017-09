Startseite > News > Warburg HIH verkauft Beteiligung an W.H. Arts 20 S.A.

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat ihre Beteiligung an der W.H. Arts 20 S.A. mit dem Hauptobjekt der Büroimmobilie Arts 20 in Brüssel an Blue Colibri Capital SARL verkauft. Das Objekt geht in den „Blue Colibri Capital Partners Fund II“. Warburg HIH wurde von Cording Real Estate beraten. Das Objekt hat 7.100 qm Fläche und ist u.a. an Siemens, Hitachi, Telefonica und Bank of China vermietet.