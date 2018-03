Startseite > News > Wealthcap startet Wohninvestments für institutionelle Investoren

Wealthcap startet Wohninvestments für institutionelle Investoren

München: Wealthcap und Domicil vereinbaren eine langfristige, strategische Partnerschaft zur Entwicklung zukunftsstarker Investitionsstrategien im Segment Wohnimmobilien. Gemeinsam werden die Kooperationspartner den deutschen Wohnimmobilienmarkt zunächst für institutionelle Anleger erschließen. Die beiden Unternehmen arbeiten bei Residential Investments exklusiv zusammen, um ihre Stärken entlang der Wertschöpfungskette optimal zu ergänzen.

Die Investitionsschwerpunkte liegen auf Mikrolagen mit besonderer Wachstums- und Entwicklungsperspektive. Die erste gemeinsame Lösung für institutionelle Investoren mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro ist bereits in Vorbereitung. Das Portfolio soll im zweiten Halbjahr 2018 in den Vertrieb starten.

Wealthcap übernimmt als Kapitalverwaltungsgesellschaft die wirtschaftliche Performanceverantwortung der Investments inklusive Strukturierung, Vertrieb, Portfoliomanagement und strategischem Assetmanagement. Die Domicil Real Estate Group agiert in der Kooperation als Investment Manager mit einem etablierten Netzwerk für laufende Wohn-Investments für Wealthcap. Domicil übernimmt in der Kooperation die Bereiche Transaction mit Sourcing, An- und Verkauf sowie das kaufmännische und technische Assetmanagement.