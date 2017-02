Startseite > News > WERTGRUND WohnSelect D erweitert Portfolio in Berlin

WERTGRUND WohnSelect D erweitert Portfolio in Berlin

Berlin: Die WERTGRUND Immobilien AG hat für den offenen Publikums-AIF WERTGRUND WohnSelect D ein Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Friedrichshain erworben.

Das in den Jahren 1903 bis 1907 erbaute Gebäude befindet sich in der Frankfurter Allee und verfügt über 19 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 1.568 qm sowie 19 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von 1.582 qm. In dem derzeit voll vermieteten Objekt ist neben kleineren Instandhaltungsmaßnahmen der Ausbau des Dachgeschosses vorgesehen.