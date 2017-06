Startseite > News > ZBI Immobilien kauft Wohn- und Gewerbeportfolio

ZBI Immobilien kauft Wohn- und Gewerbeportfolio

Zug: Die ZBI-Gruppe aus Erlangen hat ein Portfolio mit insgesamt rund 2.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten von einer angelsächsischen Investorengruppe erworben. Das Portfolio mit insgesamt etwa 170.000 qm Mietfläche wurde von Feondor Asset Management verwaltet.

Die Objekte befinden sich überwiegend in Nordrhein-Westfalen mit Schwerpunkt in den Städten Düsseldorf, Essen und Gelsenkirchen, vereinzelt auch an Standorten in den angrenzenden Bundesländern. Der Leerstand des Portfolios beträgt aktuell 15%.