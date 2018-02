Startseite > News > ZINSHAUSTEAM & KENBO vermittelt Büro- und Geschäftshaus in Elmshorn

ZINSHAUSTEAM & KENBO vermittelt Büro- und Geschäftshaus in Elmshorn

Elmshorn: ZINSHAUSTEAM & KENBO vermittelt ein Objekt der Alstertreu Investment GmbH aus Hamburg in zentraler Lage an einen privaten Investor, ebenfalls mit Sitz in Hamburg.

Das zweigeschossige Büro- und Geschäftshaus umfasst 1.000 qm Gewerbefläche im Erdgeschoss und ist langfristig als Fitnessstudio an einen Franchisenehmer der Clever Fit GmbH vermietet. Im 1. OG verteilen sich auf rund 780 qm fünf Büro- und Praxisflächen. Auf dem zum Objekt gehörenden Parkplatz befinden sich 46 Außenstellplätze.