Zwei TSO DNL Fonds verkaufen Objekte

TSO Europe Funds, Inc. gab heute bekannt, dass zwei ihrer Fondsgesellschaften, TSO-DNL FUND IV, LP und TSO DNL ACTIVE PROPERTY LP vor Kurzem die Veräußerung von Immobilien abgeschlossen haben.

Der Fonds TSO DNL FUND IV, LP veräußerte den Arbors Office Park, ein Büroobjekt mit 251.000 Quadratfuß in Raleigh, North Carolina. Der Fonds erwarb die Beteiligung an dem Objekt im September 2013. Die Haltezeit der Beteiligung betrug 50 Monate. Die während der Haltezeit der Arbors-Beteiligung an die Limited Partner des Fonds erfolgte Kapitalrückzahlung aus Betriebseinnahmen und Veräußerungsgewinn beläuft sich auf 36 % p.a. vor Steuern. Die Limited Partner des Fonds erbrachten eine Kapitaleinlage von $ 505.000 und erhalten, zuzüglich zu den bisher erfolgten Ausschüttungen der Betriebseinnahmen in Höhe von 8 % p.a., die Ausschüttung eines Veräußerungsgewinns in Höhe von insgesamt $ 1.092.812 nach Abzug aller Kosten.

Der Fonds TSO DNL FUND IV warb auf dem deutschen Markt $ 125 Mio. Eigenkapital ein, das in neunzehn Objekte investiert wurde. Bisher wurden einschließlich Arbors acht der Objekte weiterveräußert. Die Gesamtanschaffungskosten der acht weiterveräußerten Objekte beliefen sich auf $ 81,000 Mio. Der Gesamtveräußerungspreis dieser Objekte belief sich auf $ 127,630 Mio.

Der Fonds nimmt aufgrund der Veräußerung von Arbors eine Sonderausschüttung gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vor. Zusätzlich zu Sonderausschüttungen hat der Fonds regelmäßige jährliche Ausschüttungen aus den Betriebseinnahmen seiner Anlageobjekte in Höhe von 8 % p.a. auf Quartalsbasis vorgenommen. Die Gesamtausschüttung an die Limited Partner beläuft sich einschließlich der Ausschüttung aus dieser Veräußerung auf $ 71,844 Mio.

Der Fonds TSO DNL ACTIVE PROPERTY LP veräußerte das Objekt 1409 Peachtree Street, ein Bürogebäude und Entwicklungsgrundstück im Gebiet Midtown Atlanta. Die Gesellschaft erwarb das Objekt am 01. Januar 2016 zum Kaufpreis von $ 7,100 Mio. Nach einer Haltezeit von 24 Monaten wurde es im Dezember 2017 zu einem Verkaufspreis von $ 8,081 Mio. weiterveräußert. Die während der Haltezeit des Objekts 1409 Peachtree Street an die Limited Partner des Fonds erfolgte Kapitalrückzahlung aus Betriebseinnahmen und Veräußerungsgewinn beläuft sich auf 11,10 % p.a. vor Steuern. Die Limited Partner des Fonds erbrachten eine Kapitaleinlage von $ 7,038 Mio. und erhalten zuzüglich zu den bisher erfolgten Ausschüttungen der Betriebseinnahmen in Höhe von 8 % p.a. die Ausschüttung eines Veräußerungsgewinns in Höhe von $ 7,469 Mio. nach Abzug aller Kosten.

Der Fonds TSO DNL ACTIVE PROPERTY LP warb $ 225 Mio. Eigenkapital von Limited Partnern ein, das in vierzehn Objekte im Südosten der USA investiert wurde. Das Objekt 1409 Peachtree Street ist das erste weiterveräußerte Objekt des Portfolios. Die von der Gesellschaft an die Limited Partner vorgenommene Gesamtausschüttung beläuft sich einschließlich der Ausschüttung aus der Veräußerung des Objekts 1409 Peachtree Street und der bisher von der Gesellschaft vorgenommenen Ausschüttungen aus den Betriebseinnahmen auf $ 40,820 Mio. Es wird erwartet, dass die regelmäßigen Ausschüttungen weiterhin vorgenommen werden.