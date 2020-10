Die PLATOW AWARDS IMMOBILIEN gingen dieses Jahr an …

Die Jury des PLATOW Award verlieh dieses Jahr zum 8. Mal vier Immobilien Awards in den Kategorien Spezialimmobilien, Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Beteiligungen. Die Jury mit Rudolf Bleser, Prof. Dr. Thomas Beyerle, Prof. Dr. Hanspeter Gondring, Bernd Knobloch, Professor Dr. Karl-Georg Loritz und Prof. Dr. Günter Vornholz verlieh die Preise dieses Jahr an …

… die Deutsche Bundesbank (Platow Award Spezialimmobilien)

Gewinner des traditionsreichen PLATOW Immobilien AWARD war allen voran, die Deutsche Bundesbank für den nachhaltigen und stringenten Prozess des neuen Bundesbank Campus. Bundesbank Vorstand Prof. Dr. Johannes Beermann und Guido Müller als Leiter des Baubereichs mit aktuell 145 Bauvorhaben nahm den Preis selber entgegen. Am Bundesbank Campus würden mit Sanierung des symbolträchtigen Hauptgebäudes und neuen Flächen mit durchaus rund 250.000 qm eines der größten Hochbauprojekte in Europa realisiert, so Beermann in seinen Dankesworten. Mit BIM und zukunftsweisenden Nachhaltigkeitsaspekten müssten neue Wege und zwangsläufig auch neue Standards für öffentliche Bauten der Zukunft erarbeitet werden.

Die Laudatio der Platow Jury hob hervor, dass mit der Sanierung des prominenten Hauptgebäudes ein Symbol der Prosperität und Stabilität Deutschlands erhalten und Nachhaltigkeitsaspekte beachtet würden. Mehrere schlanke Neubauten ergänzen das Hauptgebäude, ohne den bekannten Blick auf die Bundesbank zu beeinfussen und öffnen das Gelände stärker für die Öffentlichkeit. Transparenz des Verfahrens, Anonymität der Bewerber, gebäudetechnische Energieneutralität, Gewinnung regenerativer Energien und Nachhaltigkeitsaspekte würden vorbildlich beachtet. Mit der Anwendung der Methode Building Information Modeling (BIM) für das gesamte Bauvorhaben werden neue Standards für große öffentliche Bauvorhaben erarbeitet werden. Das Investment in den Campus stabilisiere die Bauwirtschaft in einer Phase der Unsicherheit und möglicher Umbrüche.

… die BVK Bayerische Versorgungskammer (Platow Award Gewerbe)

Für die BVK Bayerische Versorgungskammer nahm Head of Real Estate Rainer Komenda den Preis entgegen. Die Jury hob hervor, die BVK Bayerische Versorgungskammer sei als renommierter Immobilieninvestor neben Wohnungsinvestitionen weltweit erfolgreich im gewerblichen Sektor aktiv. Darunter seien auch viele prominente Objekte wie der Apple Store, an den Champs Elysees, Paris, die Olympia Quartiersentwicklung in Kensington, London, das Coca Cola Building, 711 Fifth Ave., New York, The Edge in Berlin, der Blue Tower in München oder „Die Macherei“ Quartiersentwicklung in München. Alle im deutschen Direkt-Eigenbestand auch mit prominenten Landmark-Immobilien gehaltenen Gewerbeflächen bewirtschaftet die BVK mit eigenen Mitarbeitern und hauseigenem Know-How.

… das EBZ – Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Platow Award Wohnen)

Das EBZ – Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Bochum, hat sich in den letzten 15 Jahren zu Europas größtem Bildungsanbieter für die Immobilienwirtschaft entwickelt. Für den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Leuchtmann und Rektor Daniel Kaltofen steht aktuell die Digitalisierung im Vordergrund. Neben EBZ Berufskolleg mit rund 1.500 angehenden Immobilienkaufleuten, EBZ Akademie und Researchinstitut InWIS hat sich auch die 2008 gegründete Hochschule EBZ Business School mit Bachelor- und Masterangeboten mit rund 1.100 Studierenden zur größten immobilienwirtschaftliche Fakultät in Deutschland entwickelt.

… die Catella Real Estate AG (Platow Award Beteiligungen)

Die Catella Real Estate AG gehört zu den Vorreitern der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in Fondslösungen seit über 10 Jahren zu den Pionieren, wie Vorstand Jürgen Werner in seinen Dankesworten betont. Das Unternehmen mit schwedischen Wurzeln lebt Nachhaltigkeit auch im Unternehmen. Die Jury begründete, dass sich seit Gründung 2007 die Catella Real Estate AG vom Nischenanbieter zum etablierten Fondshaus entwickelt habe. Catella RE sei erfahrener Spezialanbieter für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene Spezialfonds, offene Publikumsfonds und Spezialmandate. Innovativ setzte Catella RE die Regionalisierung und Fokussierung Offener Immobilienfonds bei der Aufsicht durch. Offene Immobilienfonds für kleine institutionelle Anleger war und sei eine bestechende Idee. Catella erkannte früh – damals noch mit Bouwsfonds zusammen – die Perspektiven von Wohnungsfonds für institutionelle Anleger. Sehr frühzeitig, bereits 2011, schuf Catella gemeinsam mit Bank Sarasin nachhaltige Produkte für Anleger. Catella hat bereits vor der Zeitenwende des KAGB Produkte nach Investmentrecht, also regulierte Produkte, entwickelt und ist einer der wenigen „alten“ Volldienstleister der nicht zur Bankenszene gehört. Heute biete Catella RE wiederum innovativ auch spezielle nachhaltige Produkte mit sozialer Verantwortung für kirchliche Anleger an.