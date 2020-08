ADI bis 2026 von der FIBAA re-zertifiziert und höhergestuft

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH wurde mit dem Kontaktstudiengang zum/zur Diplom-Immobilienökonom/in (ADI) von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) bis Oktober 2026 re-zertifiziert und höhergestuft. Der Kontaktstudiengang Immobilenökonomie an der ADI ist bundesweit mit 60 ECTS und der Qualitätsstufe 6 zertifiziert, d.h. das Studium entspricht Bachelor-Niveau. Die ADI ist damit die einzige private Bildungseinrichtung in der Immobilienwirtschaft, die ein solches Siegel führen darf. Weiterhin ist die ADI auch durch die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) akkreditiert und bietet damit ihren Absolventinnen und Absolventen eine umfassende und hervorragende Plattform für die berufliche und akademische weiterführende Qualifikation. Prof. Dr. Gondring, geschäftsführender Gesellschafter der ADI, kommentiert dieses Ergebnis damit, ”dass sich letztlich Qualität immer durchsetzt und damit die Qualitätsführerschaft der ADI wieder einmal bestätigt wurde”.

Die FIBAA ist eine europäische, international ausgerichtete Agentur für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der wissenschaftlichen Bildung.