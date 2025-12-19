DAS DEBAKEL DER WOHNIMMOBILIENAKTIEN SETZTE SICH 2025 FORT

Wohnimmobilienportfolios und große Bestände reagieren in Immobilienwerten und dementsprechend im Aktienkurs viel volatiler als Einzelwohnungen als Underlying Assets. Wer im Sommer 2021 seine Altersvorsorge auf sicheren Wohnimmobilien-Aktien aufbaute, hat bis heute bei den „seriösen“ Gesellschaften zwischen 50 und 60% seines Vermögens verloren. Der DAX legte im selben Zeitraum um über 75% zu. Bei Projektentwicklungs-Spekulationsbuden wie Adler steht mit -99% der Totalverlust im Raum.

Allein in den letzten 52 Wochen, als sich die Zinsfront weitgehend beruhigt hatte, verloren die Aktionäre trotz Aufwärtstrend im Wohneigentumsmarkt nach kurzer Erholung wieder zwischen -18 und -26%. Wer 100 Euro in der Hochphase im Wohnimmobilien AGs investierte, hat heute noch irgendwas um die 45 Euro. Wer 100 Euro in einen DAX ETF steckte, hat heute das Vierfache.

Wer aktuell allerdings in die Wirtschaftspresse schaut, bekommt den Eindruck, bei den großen Wohnungsgesellschaften handele es sich um die Helden der Immobilienwirtschaft, die sich als „Waffe gegen die Wohnungsnot“ der Politik andienen.

„Der Immobilienbrief“/ PLATOW zeigte Ende Q1 2023 (Nr. 548 und PLATOW v. 31.3.23), als die Zinsen bereits explodiert waren und die Immobilienwerte auf breiter Front implodierten, das Bewertungsdesaster der Branche mit einem Bewertungsüberhang z. B. bei Vonovia von über 30% gegenüber eigenen Berechnungen und auch dem Börsenkurs auf. Vonovia hatte gesammelte Werkswohnungs-Altbestände in Verbindung mit Zukäufen und Neubauten auf einen Gesamtdurchschnitt von über der 29-fachen Jahresmiete angehoben. „Der Immobilienbrief“ begründete die Überbewertungsvermutung historisch und immobilienwirtschaftlich. Natürlich ist das „nur“ Bewertung, aber eine Bewertung, die Bonität am Kapitalmarkt determiniert. Anders als nach HGB marktfern zu Anschaffungskosten bewertete Werkshallen in der Immobilien-Diaspora handelte es sich bei den Wohnungsbeständen mit Einkaufswerten oft zur 11 oder 13-fachen Jahresmiete um aktive Hochbewertungen. Bei den anderen Immo AGs war der Bewertungsansatz meist nicht ganz so sportlich. Allerdings waren die Fallhöhen identisch. Inzwischen sind die Bewertungen der AGs der Schwerkraft gefolgt und sehen sich wieder auf Erholungskurs. Der „Der Immobilienbrief“/ PLATOW-Vergleich mit Makler-Eckwerten kann den Optimismus nicht teilen.

Und auch die Börsen scheinen skeptisch zu bleiben. Der Zins allein erklärt die aktuelle Kursentwicklung nicht. Da spielen wohl politische Ängste vor Mietendeckel und Enteignungsphantasien ebenso eine Rolle wie Bewertungsängste oder Portfolio-Bereinigungslogik. Bei aktuell immer noch guter Refinanzierungsmöglichkeit droht zumindest mittelfristig eine „4“ bei der Anschlussfinanzierung. Die EZB scheint den Lockerungszyklus zu beenden. Bei einer Immobilienrendite vor allen Kosten der Unterhaltung, der Instandhaltung und der Sanierungs- und ESG-Heraus-forderungen von vielleicht 4 bis 4,5% stehen die Taschenrechner der Investoren vor Bedienungsproblemen. Positive Kursperspektiven lassen sich vielleicht aus psychologischen Lemminge-Effekten dauerhafter Wohnungsknappheit und dauerhaft über Inflation steigender Durchschnittsmieten ableiten. Das erinnert allerdings ein wenig an die Modellrechnungs-Tapeten der geschlossenen Fonds der 90er Jahre.