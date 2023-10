PLATOW-INVESTORENFORUM ZEIGT „ZEIT DER CHANCEN“ AUF

Verleihung der Platow Immobilien Awards 2023

Auf dem PLATOW Investorenforum am Dienstag mit einer Tour durch alle Assetklassen lag der Tenor eher auf den Chancen als auf den Risiken. Gerade in einer Zeit, in der sich lt. PLATOW Herausgeber Albrecht F. Schirmacher insbesondere durch Zinswende, ESG und geopolitischer Neuordnung das Anlageuniversum neu sortiert, lägen die Chancen vielfach auf der Straße. Es sei wieder interessant, alle Assetklassen Revue passieren zu lassen. Die kommenden 12 Monate würden viel spannender werden, als beim Forum im letzten Jahr abzusehen gewesen wäre. Allerdings schränkten die volkswirtschaftlichen Referate eher ein, dass „prima vista“ das volkswirtschaftliche Umfeld eher wenig Dynamik erwarten lasse. Deutschland sei in einer leichten Rezession. Vom Autor Werner Rohmert, der für PLATOW die AWARD Jury organisiert, wurden die diesjährigen PLATOW IMMOBILIERN AWARDS in Form einer Zeitkapsel, die auf Gebäudelebensdauern ausgelegt ist, verliehen.

Bei der Betrachtung der Assetklasse Immobilien verwies Zinsspezialist Kurt Neuwirth auf die Risiken der Zinspolitik, über das Ziel hinauszuschießen. Die Wirkung der Geldpolitik müsse mit einer Wirkungsdauer von 21 Monaten kalkuliert werden, wie der sichtbar evidente Zusammenhang zwischen um 21 Monate zeitversetzter Geldmenge und Inflation deutlich mache. Die Steuerung der Preisentwicklung geschehe nicht von heute auf morgen, sondern folge einer komplexen Ursache-Wirkungs-Kette. Neuwirth hat sich auch noch im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem Autor auf dem Investorenforum und auch diesmal als Anhänger variabler Finanzierungen profiliert. Es sei kostengünstiger. Die Mathematik daraus ist bei 30 Jahren fallenden Zinsen allerdings kein Hexenwerk. Wir verwiesen im vergangenen Jahr schon auf Sicherheitsaspekte. Wer sich in den letzten Jahren allerdings darauf verlassen hat und sein Geschäftsmodell auf aktuellem Zinsniveau aufbaute, dürfte in nicht ferner Zeit beim Amtsgericht überlegen, ob er gut beraten war, Kosten den Vorrang vor der Planbarkeit gegeben zu haben.

Zu etwaigen aktuellen Überlegungen passt die Recherche von Rainer Matthes, CIO Metzler Asset Management. Aus seiner Sicht müssen die Hoffnungen, die Inflation schnell in den Griff zu bekommen, relativiert werden. Zum einen habe die Inflationsrate historische Höhenflüge der Bundesrepublik wieder eingestellt, zum anderen hätte es immer etwa 3 Jahre gedauert, die Kerninflationsrate wieder auf 2% zu bringen. Stefan Hackbart, Mainzer Volksbank, hofft im privaten Immobilienbereich auf ein Softlanding. Chefanalyst von Colliers, Andreas Trumpp, verweist darauf, dass die letzten Jahre Ausnahmejahre gewesen seien. Jetzt kämen die Preise wieder auf die normale Ebene zurück. Wie auch „Der Immobilienbrief“ im letzten Jahr schon deutlich machte, sieht auch Trumpp im Blick auf die Preissituation in früheren Perioden mit vergleichbarem Zinsniveau einen Anhaltspunkt, wo die Preiskonsolidierung einen Boden finden könnte. Bei aktuellen Ankaufsrenditen z. B. guter Büro-Objekte von 4,5% bzw. der 22-fachen Jahresmiete kämen Verkäufer und Käufer derzeit nicht zusammen. Er sähe Kaufinteresse bei leicht über 5%, also der 19 bis 20-fachen Jahresmiete. Die Preissohle sei noch nicht erreicht. Der Preisrückgang flache aber ab. Das generelle Problem sei, dass sich normale Risiken kalkulieren ließen, jedoch die aktuellen Unsicherheiten nicht. Im Ergebnis sieht Trumpp die von „Der Immobilienbrief“ und Aurelis CEO Dr. Joachim Wieland schon vor einem Jahr mit Blick auf die Mathematik aufgezeigte „5%-Welt“ als realistisch. Demnach liegt der Basispreis einer sehr guten Büroimmobilie bei etwa der 20-fachen. Für Landmarks mit Liebhaber-Charakter gibt es dann Ausreißer bis Richtung 25-fache. Bei B-Objekten sind demgegenüber die entsprechend Lage-, Qualitäts- und neu eben auch ESG-Sanierungsabschläge zu berücksichtigen. Auf der BIIS Wohnimmobilien-Konferenz am Montag (mehr dazu in der kommenden Ausgabe) bezifferte Piet Kok von der BerlinHyp die Kosten einer ESG-Bürosanierung auf die 5- bis 8-fache Jahresmiete, die nach „Der Immobilienbrief“-Abakus von einem rational denkenden Investor in seiner Investitionsrechnung berücksichtigt werden wird. Bei Faktoren von weit über 25-fach, die von Investoren in den letzten Jahren für ESG-Zeitbomben bezahlt wurden, dürfte das ein schmerzlicher Prozess werden.

PLATOW IMMOBILIEN AWARD – THE WINNER IS …

Im aktuellen Umfeld fiel es der Jury für die PLATOW AWARDs schwer, Preisträger zu nominieren, die in der Vergangenheit und mit hinreichender Sicherheit auch in Zukunft ein profitables Geschäft realisieren werden. Sowohl Laudatorin Susanne Eickermann-Riepe, Chair of the RICS European World Regional Board und ehemalige deutsche RICS-Vorsitzende mit über 30 Jahren Immobilienerfahrung als auch der Platow Immobilienspezialist und Laudator Werner Rohmert, der auf fast 40 Jahre zurückblickt, gehen von einer deutlich schwierigeren Entwicklung aus, als die Branche derzeit noch realisiert. Rohmert macht allerdings deutlich, dass er sich heute wieder zu Hause fühlt in „seiner Immobilienwirtschaft“ der ersten 20 Jahre seines Immobilienlebens. Er hätte eher die letzten 10 Jahre nicht mehr verstanden. Eickermann-Riepe blickt in diesem Zusammenhang im Background-Gespräch sehr kritisch auf die anderen europäischen Märkte und hat für Deutschland die Devise „Survive till 25“ ausgegeben.

Der PLATOW IMMOBILIEN AWARD wird seit 2013 an einen renommierten Kreis in den 4 Kategorien Wohnen, Gewerbe, Beteiligungen/ AIF und Sonderpreis/ Sonderimmobilien und seit vorletztem Jahr zusätzlich in der Kategorie Nachhaltigkeit an Unternehmern und Persönlichkeiten vergeben, die die deutsche Immobilienwirtschaft zum Teil über Jahrzehnte beeinflusst haben. Die Vorschläge für die Awards kommen ausschließlich aus der Jury. Diese besteht aus: Prof. Dr. Thomas Beyerle, Susanne Eickermann-Riepe, Prof. Dr. Jens Kleine, Bernd Knobloch, Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Prof. Dr. Günter Vornholz und Sonja Wärntges. Bei den Awards gibt es kein Bewerbungsverfahren. Es gibt keine „2. Plätze“. Es gibt nur die Sieger. Die diskutierten Kandidaten bleiben vertraulich. Es gibt keine Kosten oder sonstige Verpflichtungen.

Der Gewinner des diesjährigen Platow Immobilien Awards „Sonderpreis“ ist die bulwiengesa AG, die seit nun 40 Jahren Standards setzt und maßgeblich zur Erhöhung der Transparenz, Professionalität und Integrität in der Branche beiträgt. bulwiengesa ist eines der erfahrensten und renommiertesten unabhängigen Beratungs-, Analyse- und Bewertungsunternehmen für die Immobilienbranche in Deutschland, deren Daten auch für die Berichterstattung der Bundesbank verwendet wird. Den Preis entgegen nahmen Gründer Hartmut Bulwien, Andreas Schulten und Heike Piasecki. Für den Laudator war das ein Blick in die Vergangenheit, da er vor 30 Jahren mit den Preisträgern eng zusammenarbeitete.

Den Preis in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurde an die UBM Development AG vergeben. Als einer der führenden und renommiertesten Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa, der mit seinem strategischen Fokus auf Green Building und Smart Office und der konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit hat die UBM die Voreiterrolle im Holzbausegment in 150 Jahren aufgebaut und setzt stetig neue Benchmarks. Der Preis wurde von Bernhard Egert, Head of Timber Construction, entgegengenommen.

Die Landesbank Baden-Württemberg LBBW wurde in der Kategorie „Beteiligungen“ ausgezeichnet. Seit mehr als 200 Jahren beweist die LBBW, dass es möglich ist, solide zu wirtschaften und gleichzeitig mit mutigen Ideen voranzugehen und überzeugt damit kleine wie große Mittelständler, global agierende Konzerne und die vielen anderen Kunden. Im Bereich Infrastrukturprojekte wie dem Ausbau von Glasfasernetzen oder Stromtrassen machte die LBBW in jüngster Zeit mit der Beteiligung an der TransnetBW oder dem Nordsee-Windpark auf sich aufmerksam. Immobilien-Vorstand Thorsten Schönenberger nahm den Preis entgegen.

Der Gewerbe-Award für die MOMENI Group wurde von GF Andreas Gladisch entgegengenommen. Die 2004 gegründete, inhabergeführte MOMENI Group ist einer der führenden Fonds-/ Investmentmanager, spezialisiert auf das Management sowie die Entwicklung architektonisch herausragender Landmarks und hochwertiger Immobilienquartiere in innerstädtischen Lagen deutscher und ausgewählter europäischer Metropolen. Die exzellente Reputation, verbunden mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, ermöglicht es der Unternehmensgruppe kontinuierlich, bedeutende Investoren, namhafte Mieter sowie hochqualifizierte Professionals für sich zu gewinnen.

Der Preis in der Kategorie „Wohnen“ wurde an die Nassauische Nassauische Heimstätte | Wohnstadt vergeben. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ist eines der führenden deutschen Wohnungsunternehmen mit rund 60.000 Wohnungen an 113 Standorten. Sie hat in ihrer 100-jährigen Firmengeschichte als Fels in der Brandung rund 180.000 Wohnungen gebaut und erfüllt in außerordentlichem Maße ihren Gesellschaftsauftrag eine breite Bevölkerungsschichte mit bezahlbarem Wohnraum auszustatten. Den Preis entgegennahmen die Geschäftsführer Dr. Thomas Hain und Constantin Westphal. „Es ehrt uns, dass wir diese renommierte Auszeichnung erhalten haben“, sagte Hain bei der Preisverleihung. „Wir erfüllen seit 100 Jahren unseren gesellschaftlichen Auftrag, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und breiten Schichten der hessischen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.“ Westphal ergänzte: „Im Mittelpunkt stehen immer unsere Mieterinnen und Mieter. Wir bieten ihnen moderne und energieeffiziente Wohnungen mit hoher Wohnqualität sowie niedrigen Nebenkosten und ergänzen dies durch umfangreiche soziale Angebote.“ ■