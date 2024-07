STEHEN DIE SCHWARMFINANZIERUNGEN VOR DEM KOLLAPS?

430 Finanzierungen bereits formal insolvent, viele weitere zahlen nicht

Dramatische Entwicklungen kündigen sich bei Crowd-Funding bzw. Schwarmfinanzierungen an, bei dem mit Kleinstbeträgen in kleinere Projektentwicklungen mit meist 5 bis 6% Verzinsungsversprechen für Nachrangdarlehen investiert wurde. Das wurde letzte Woche auf der Tagung des immpresseclub e.V., des Verbandes der Immobilienjournalisten, in der Räumen der LEG in Düsseldorf deutlich.



Zum Background: In der Nullzinsphase schien Crowd Funding attraktiv und bescherte im Hype bei kurzer Anlagedauer zunächst Erfolge. Frühe Schwierigkeiten mit Insolvenzen wurden mit Investorenkapital still gehalten, um das Vertriebsmodell nicht zu gefährden. In der anfänglichen Erfolgsphase erhöhten die Anleger ihre Spieleinsätze je nach Quelle auf durchschnittlich 5.000 bis 10.000 Euro. In der Regulierung lief Crowd Funding unter „Welpenschutz“. Klassische Fonds-Prospektierungsanforderungen wurden locker gesehen. Politik und Anleger waren sich der Nachrangproblematik mit annähernder Totalverlust-Garantie bei Projektschwierigkeiten nicht bewusst. Fehlendes Immobilien Know how bei Plattformen spielte im Selbstheilungsboom explodierender Preise keine Rolle. Die formal kleinen Beträge schienen der Politik keiner Beachtung wert, im Gegenteil, niemand wollte sich auf die Fahnen schreiben, gegen den medialen Hype das junge Finanzierungsmodell zu beschneiden. Mit zunehmendem Zwang der Crowd-Plattformen, die Projekt-Pipeline des wachsenden Marktes und den gleichzeitig wachsendem Bedarf an Risikokapital in immer schwierigeren Märkten zu füllen, sank die Qualität. Das rächt sich jetzt.

Der Initiator der Anlegerschutzplattform investmentcheck.de, Stefan Loipfinger, der in den 90er und 00er Jahren als „Fondspapst“ bekannt war und gemeinsam mit „Der Immobilienbrief“, Platow und Anlegerschutzmedien stark zum damaligen Anlegerschutz beitrug, berichtete von einer dramatischen Entwicklung. „Der Immobilienbrief“ hatte frühzeitig auf das Totalverlustrisiko einer Nachrangfinanzierung hingewiesen, was letztlich bedeutet, dass Probleme eines Projektes, die sogar unauffällig im Eigenkapital- oder Nachrangbereich abgearbeitet werden können, ausreichen, ein gestreutes und ansonsten voll erfolgreichen Gesamtinvestment von 10 oder 20 Finanzierungen auf eine Nullrendite zu setzen. Zudem war uns lange vor Covid und Ukraine aufgefallen, dass allein eine leichte Konsolidierung des gehypten Preisniveaus um 10 bis 15% ausreichen würde, die Projektentwicklungen in Schwierigkeiten zu Lasten des Nachrangkapitals zu bringen. Damals hatten wir Zinsexplosion, Bruch der Lieferketten, Baupreisexplosion, Terminprobleme, Energiekosten und vieles mehr, das aktuell den Projektentwicklermarkt erschwert, noch gar nicht im Blick. Hinzu wunderte es uns, dass die formalen Zusatzsicherheiten, die die Plattformen zur Werbung nutzten, regelmäßig mit klassischen Negativklauseln vorrangiger Finanzierungen kollidieren müssten.

Derzeit sind allein auf investmentcheck.de 430 echte Insolvenzen gemeldet, so Loipfinger. Hinzu kämen hunderte Finanzierungen in Schwierigkeiten. Schließlich sei der Nachrang-Anleger völlig ohne Kontroll- oder Eigentumsrechte dem Kreditnehmer und der vermittelnden Plattform ausgeliefert. Der zahle oft aufgrund von Projektproblemen einfach nicht. Ein nennenswertes Kredit- und Immobilienmanagement habe es seitens der jungen Plattformen nicht gegeben. Zusatzsicherheiten seien nie kontrolliert worden. Eine Mittelverwendungskontrolle habe es regelmäßig nie gegeben. Zu den realen Schwierigkeiten des Projektentwicklermarktes und gesunkener Exitpreise kämen Verhaltensauffälligkeiten hinzu. Da ja nie das Gesamtportfolio von Developern finanziert sei, und Probleme ja auch die anderen Projekte beträfen sei davon auszugehen, dass viele Entwickler spezifische projektbezogene Schwarmgelder in andere Projekte umgeleitet hätten. Insofern sei von einer dramatischen Entwicklung auszugehen. Auf die Frage, warum die Plattformen noch täglich mit Angeboten auf dem Markt seien, und es noch nicht zu Prozessen gekommen sei, die auch die Anwälte Ingmar Jarchow und Werner Klumpe erwarten, verwies Loipfinger auf die Zeitachse, da die Probleme sich erst seit der Zinswende ballen, und weder Insolvenzen noch Zahlungsaussetzungen allein Klagegründe sind bzw. Sinn machen. Die Plattformen als Vermittler werde es erst später treffen. Aber da seien Insolvenzen zu erwarten.

Begrüßt wurden die Journalisten von Lars von Lackum, VV der LEG Immobilien. Von Lackum machte aber deutlich, dass die Klimaziele im Bestand bis 2045 nicht zu erreichen seien. Mit serieller Sanierung liege die LEG aber vorne. Allerdings seien dem grünen Willen physikalische und monetäre Grenzen gesetzt innerhalb derer sich die LEG bewege. Mit schmunzelndem Blick auf Wettbewerber, die in maximaler Größe Vorteile sehen, sieht von Lackum Intelligenz als hilfreicher als Größe. In seiner Einleitung zur Verbandstagung der Immobilienjournalisten hatte Immobilienspezialist Werner Rohmert, seit 20 Jahren Vorsitzender des Verbandes, bereits schmunzelnd auf die zu erwartenden „Sommermärchen“ der Branche verwiesen. Rohmert verwies auf die „Der Immobilienbrief“ -These, dem nun absehbaren Tiefpunkt der Marktentwicklung folge jetzt erst die Krise der Unternehmen. Mit Blick auf die Fachmedien-Situation, die derzeit alle Immobilienmedien spüren, und mit Blick auf KI sieht Rohmert weitere Anpassungsnotwendigkeiten. Das Internet habe den Medien seit den 90er Jahren das Informationsmonopol genommen. KI nehme den reinen Berichtsjournalismus jetzt das Schreibmonopol. Das führe zu der alten 80/20-These. Die 80% reiner Berichtsjournalismus würden überflüssig. 20% der Fachjournalisten mit der Fähigkeit der Einordnung und Würdigung und der (leider) dazu auch notwendigen Erfahrung würden umso wichtiger. Eine Welt, in der Künstliche Intelligenz Pressenotizen zusammenschreibt und zwangsläufig jede gewünschte Botschaft verbreitet, müsse zu Fehlverhalten oder Verblödung führen. Die Frage sei, wann Leser und seriöse Branchenunternehmen das lernen und Fachmedien wieder alimentieren würden. Die Immobilienbranche befindet sich derzeit diesbezüglich in Angst- und Sparpanik. ■