THE SQUAIRE ABWERTUNG UM 40%

Dem Markt folgen jetzt erst die Bewertungen

Der eigentliche Bewertungsskandal ist nicht die notwendige Abwertung von Immobilien, sondern, dass noch vor einem Jahr von einer heilen Welt ausgegangen worden ist. Mit den beiden Leitsätzen „Finanzmathematik ist für alle da“ und „Was man etwas rechnen kann, muss man nicht auf Vergleichsdeals warten“ hatte „Der Immobilienbrief“ bereits im Herbst 2022 auf notwendige Abwertungen allein aufgrund der Zinsänderung und der weit überproportionalen Wirkung von Zinsänderungen aus tiefstem Niveau hingewiesen. Hier gab es in der Zinsgeschichte der letzten 5000 Jahre keine vergleichbare Entwicklung. Jetzt wird eine 40%ige Abwertung der Frankfurter Überbauung des Flughafenbahnhofs THE SQUAIRE gemeldet. (WR+)

Am Bilanz- und Börsenbeispiel haben wir Ihnen das für Vonovia am im März letzten Jahres vorgerechnet (vgl. „Der Immobilienbrief“ Nr. 548 v. 31.3.2023 und PLATOW v. 30. März 2023). Die Finanzmathematik mit alleinigen Bewertungskonsequenzen zwischen 25% und 30% hatten wir Ihnen mehrfach schon 2022 erläutert. Dazu kommen die übrigen bewertungsrelevanten Wellen bzw. Bewertungsniveau-Effekte der Konjunktur, der ESG-Herausforderungen, des Homeoffice, der KI und der perspektivischen, längerfristigen Wirtschaftspositionierung. Eine 40%-Marke der Änderung der Multiplikatoren gegenüber Peak hatten wir Ihnen aus den oft verklausulierten Maklerberichten mehrfach herausgerechnet.

Inzwischen hat Vonovia um ca. 15% mutig abgewertet und sieht sich „weitgehend durch“ (vgl. PLATOW Immobilien vom Nr. 80 | 11. Juli 2024). Da spielen sicherlich Bewertungsmethoden eine Rolle. Bewertungstechnisch kann man auf den Einzelverkaufswert jeder einzelnen von mehreren Hunderttausend Bestandswohnungen herunterbrechen, was natürlich die Realität wenig abbildet. Diese Wohnungsbewertungen im hohen, honorarrelevanten Milliardenbereich, die sich zum Jahreswechsel 22/23 eher noch blind stellten, wurden übrigens, ebenso wie die brutale 17%-Abwertung des offenen Union-Fonds UniImmo: Wohnen ZBI, von den einst hoch renommierten Bewertungshäusern angelsächsischen Standards JLL, CBRE oder Savills und eben nicht von „deutschen Bewertern“, z. B. des Bewerterverbandes BIIS, durchgeführt.

Wir hatten schon unserer Verwunderung über die plötzlichen Wohnungs-Einkaufsmöglichkeiten von Union abseits der Kernkompetenzen Ausdruck verliehen. Wie wir inzwischen aus dem Verkäufermarkt hören, führte der Einkaufsehrgeiz wohl noch stärker zu intellektuellen Veränderungen im Einkaufsprozess als rational zu erwarten wäre. Bei den Wohnungsinvestoren enthält der überschlägige „Der Immobilienbrief-Blick“ auf demnächst kommende Portfoliotransaktionen noch sicherlich weitere 20% Bewertungsskepsis. Dieses noch offene Problem kann sich aber durch 5-jähriges Stillhalten der Bewertungs-Beine bei gleichzeitiger mindestens 3%igen Durchschnittsmieterhöhung von selbst auflösen – wenn Bewerter, Kapitalmarkt und WPs gleichfalls mit „ruhiger Hand“ an den stillen Angleichungsprozess glauben.

Bei Gewerbe sieht die Welt anders aus. Mietverträge laufen aus und werden neu verhandelt. Nachvermietungen liegen nach Bewerter-Erfahrungen oft durchschnittlich 25% niedriger. Indexierung verschwindet in Markt. Lebenszyklus-Aspekte werden mit ESG-Herausforderungen und Mieteransprüchen im neuen Mietermarkt dramatisch. Jetzt wird eine 40%ige Abwertung der Frankfurter Überbauung des Flughafenbahnhofs THE SQUAIRE gemeldet. Wir rechneten Ihnen schon letztes Jahr vor, dass das inzwischen insolvent gegangene TRIANON lediglich Fanal und Spitze des Eisbergs sei („Der Immobilienbrief“ Nr. 562 | 27.10.2023). Das bestätigt jetzt unseren Kriterienkatalog notwendiger Abwertungen (Nr. 579 | 09.07.2024) und eben auch die „Der Immobilienbrief-These“, dass zwar der Markt jetzt weitgehend unten sei, dass jetzt aber Banken, Unternehmen und Bewerter der Realität folgen müssten. In einer Situation, in der Banken sich Wertberichtigungen leisten können, ist das besonders gefährlich.

Bloomberg und mit ergänzender Recherche von Harald Thomeczek die Immobilien Zeitung berichten, dass die Ratingagentur S&P ihr Rating für die Verbriefung der im Dezember fälligen Kredite des Squaire jetzt upgedatet habe. Die Immobilie habe seit der Bewertung letzten Jahres (!) fast 40% an Wert verloren. Spannend sind die Gründe. Es steht eben nicht die reine Finanzmathematik im Vordergrund, sondern die Mietsituation. Die Mietflächen seien 14% übervermietet. 16% stünden bereits leer. Der KPMG-Vertrag mit 54% Mietanteil endet 2028. Zwei weitere Großmieter befänden sich mit CCC-Rating in Schwierigkeiten. Lufthansa ist bereits weg. Regus droht, seine Objektgesellschaft an die Wand zu fahren. Mit dem intellektuellen Ungeschick von Regus-Vermietungen und den Regus-Methoden konnte das „Der Immobilienbrief-Team“ schon Mitte der 90er Jahre im aktiven Geschäft noch Erfahrungen sammeln. Wir warnten schon früh, z. B. bei der Frankfurter „Welle“, stießen aber lediglich auf Belehrung. Lediglich die Hotels laufen noch gut, berichtet IZ.

Eigentümer ist auch hier wieder u. a. das südkoreanische Finanzunternehmens Hana. Die wechselvolle Geschichte der „Platte“, so hieß das Objekt ursprünglich, bereiten wir Ihnen einmal auf. Von Anfang an lief da alles so schief, dass das dann in den IVG-Skandal bzw. IVG-Pleite mündete. Die IVG war einst Deutschlands Vorzeige Immo AG. Für knapp 1 Mrd. Euro soll das Squaire 2019 das zwischen 2007 und 2011 gebaute, „liegende Hochhaus“ zuletzt verkauft worden sein. Heute liege der Wert nur noch nur noch bei 516,9 Mio. Euro, davon 297,7 Mio. Euro für den Büroteil. Einer unserer Bekannten hatte übrigens schon vor ca. 10 Jahren in damaligen Verkaufsversuchen etwas mit einer „4“ am Anfang geboten, wie wir uns an Gespräche erinnern. IVG-Vorstände hatte wenige Jahre zuvor auf der Mipim noch Richtung 1,4 Mrd. schwadroniert. Im März 2023 hatten die Bewerter nach Recherche der Immobilien Zeitung den Wert dann sogar noch von 792 Mio. Euro auf knapp 830 Mio. hochgehievt. Das bedarf im Rahmen der „Der Immobilienbrief“-Berichterstattungen aus der gleichen bzw. vorherigen Zeit und heutiger Realität sicherlich einer nachzureichenden intellektuellen Begründung.

Der Blick in die Zukunft wirft für „Der Immobilienbrief“ weitere Fragen auf. Koreaner sind inzwischen insolvenzerfahren. Die Prinzipien Gesichtswahrung und Hoffnung sind abgelaufen. Das Eigenkapital dürfte rechnerisch weg sein. Das Squaire wurde als größtes Büro Deutschlands zwischen 2007 und 2011 gebaut. Der Lebenszyklus wirft daher schon Schatten. Jede Scheibe ist Einzelanfertigung. Das Grundstück gehört der Bahn, so wie wir uns erinnern. Vor dem Hintergrund der Lageeinschätzung von S&P, der anstehenden Vermietungssituation von frei werden, älteren Gebrauchtflächen, der möglichen Lebenszylus- und ESG-Kosten, von denen wir uns bei den Besonderheiten des Objektes keine realistischen Vorstellungen machen können, und der Kreditsituation erwartet „Der Immobilienbrief“ sicherlich weitere Verhandlungen über die Zukunft der Verbriefungen, der Objektgesellschaft und auch noch weitere Bewertungsaspekte. ■