Von: Redaktion 27. April 2026

VONOVIA IM GREIFER VON BöRSE, ZINSEN, BEWERTUNG UND REGULIERUNG

Eigentlich – und das sollte bei jeder Kritik voran geschickt werden – ist alles anständig. Vergangene Woche, am Morgen des 19.3.26, präsentierte der neue Vonovia CEO Luka Mucic das 2025er Zahlenwerk …

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