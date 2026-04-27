VONOVIA IM GREIFER VON BöRSE, ZINSEN, BEWERTUNG UND REGULIERUNG

Eigentlich – und das sollte bei jeder Kritik voran geschickt werden – ist alles anständig. Vergangene Woche, am Morgen des 19.3.26, präsentierte der neue Vonovia CEO Luka Mucic das 2025er Zahlenwerk …
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Von: Redaktion 27. April 2026
Eigentlich – und das sollte bei jeder Kritik voran geschickt werden – ist alles anständig. Vergangene Woche, am Morgen des 19.3.26, präsentierte der neue Vonovia CEO Luka Mucic das 2025er Zahlenwerk …
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