Von: Markus Gotzi 6. Februar 2026

Der Fondsbrief 498

Der Fondsbrief Nr 498

  • Batterien. Ökorenta weist bei seinem aktuellen New-Energy-Fonds auf die Bedeutung von Speichermedien hin. Sie können vor allem ein Problem der Solaranlagen lösen. (Seite 2)
  • Ausblick 2026. In welche Richtung marschieren die Immobilienmärkte in diesem Jahr? Experten haben eine klare Meinung dazu. (Seite 5)
  • Sachwerte-Auswahl. Was bieten Private Banker ihre Kunden an? Die Anleger erwarten vor allem Werterhalt und Diversifikation. (Seite 8)
  • Trendwende? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW rechnet 2026 wieder mit steigenden Zahlen im Wohnungsbau. Schon in der zweiten Hälfte 2025 zogen die Genehmigungen an. (Seite 11)
  • Abgenickt. Die Finanzbranche kommt gut mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz klar. Sie erwartet unter anderem eine Stabilisierung der Finanzmärkte. (Seite 13)
  • Abgewunken. Institutionelle Investoren verlieren das Interesse an Immobilienspezialfonds. Der Umsatz im letzten Quartal 2025 war so schwach wie ewig nicht mehr. (Seite 14)
  • Abgebrochen. Von vielen laufenden Transaktionsprozessen münden nur wenige in einem Abschluss. Der Umsatz am deutschen Investmentmarkt erreicht nur die Hälfte des Zehn-Jahres-Durchschnitts. (Seite 15)
  • Vorsorge. Von jugendlichem Leichtsinn kann keine Rede sein. Junge Leute machen sich Sorgen um ihre Absicherung im Alter. Für mich eine Steilvorlage für die Anbieter von Sachwertebeteiligungen. (Seite 17)
  • Im Minus. An der Fondsbörse sinken Umsätze und Kurse für gebrauchte Fonds. Ziel bleibt weiterhin, Deutschland führende Adresse im Handel mit illiquiden Finanzanlagen zu werden. (Seite 18)
  • Zu guter Letzt… Nein, diesmal kein Trump-Bashing – obwohl er genügend Steilpässe geliefert hat. Dafür eine emotionale Begleitung bei einem sensiblen Lebensabschnitt. (Seite 20)

 


Themen:

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.