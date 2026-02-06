Der Fondsbrief 498

- Batterien. Ökorenta weist bei seinem aktuellen New-Energy-Fonds auf die Bedeutung von Speichermedien hin. Sie können vor allem ein Problem der Solaranlagen lösen. (Seite 2)
- Ausblick 2026. In welche Richtung marschieren die Immobilienmärkte in diesem Jahr? Experten haben eine klare Meinung dazu. (Seite 5)
- Sachwerte-Auswahl. Was bieten Private Banker ihre Kunden an? Die Anleger erwarten vor allem Werterhalt und Diversifikation. (Seite 8)
- Trendwende? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW rechnet 2026 wieder mit steigenden Zahlen im Wohnungsbau. Schon in der zweiten Hälfte 2025 zogen die Genehmigungen an. (Seite 11)
- Abgenickt. Die Finanzbranche kommt gut mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz klar. Sie erwartet unter anderem eine Stabilisierung der Finanzmärkte. (Seite 13)
- Abgewunken. Institutionelle Investoren verlieren das Interesse an Immobilienspezialfonds. Der Umsatz im letzten Quartal 2025 war so schwach wie ewig nicht mehr. (Seite 14)
- Abgebrochen. Von vielen laufenden Transaktionsprozessen münden nur wenige in einem Abschluss. Der Umsatz am deutschen Investmentmarkt erreicht nur die Hälfte des Zehn-Jahres-Durchschnitts. (Seite 15)
- Vorsorge. Von jugendlichem Leichtsinn kann keine Rede sein. Junge Leute machen sich Sorgen um ihre Absicherung im Alter. Für mich eine Steilvorlage für die Anbieter von Sachwertebeteiligungen. (Seite 17)
- Im Minus. An der Fondsbörse sinken Umsätze und Kurse für gebrauchte Fonds. Ziel bleibt weiterhin, Deutschland führende Adresse im Handel mit illiquiden Finanzanlagen zu werden. (Seite 18)
- Zu guter Letzt… Nein, diesmal kein Trump-Bashing – obwohl er genügend Steilpässe geliefert hat. Dafür eine emotionale Begleitung bei einem sensiblen Lebensabschnitt. (Seite 20)