Der Fondsbrief Jubiläumsausgabe Nr 500
- Zurück in die Zukunft. Innerhalb von 20 Jahren haben wir schon einige Jubiläen gefeiert. Wir schauen zurück, was wir zu den Gelegenheiten über den Markt und seine Player seinerzeit geschrieben haben. (Seite 2)
- Nette Worte. Zum Festtag nur Feines. Lob und Wünsche und aufmunternde Gratulationen. Vielen Dank dafür! (Seite 8)
- Abschied. Den Sachwertegipfel lobe ich selbst: Ein Klassentreffen von hoher Referenten-Qualität. Dennoch wird es die Veranstaltung so nicht mehr geben. (Seite 19)
- Neue Wege. Seit einigen Monaten platziert Pangaea Life seinen ersten Publikums-AIF. Ein Fonds mit Investitionen in den US-Wohnungsmarkt. Auf ein Wort mit Geschäftsführer Daniel Regensburger. (Seite 23)
- Life Science. Derzeit noch von untergeordneter Bedeutung, aber eine Nische mit Wachstumspotenzial – meint Immobilien-Professor Günter Vornholz. (Seite 25)
- Zu guter Letzt… Unternehmensnachfolge zwischen Recht und Emotion – ein Webinar mit Experten von RÖDL und mit mir, Markus Gotzi, Journalist und psychologischer Berater. Anmeldungen unter https://www.roedl.com/events/unternehmensnachfolge-zwischen-recht-und-emotion/ (Seite 19)