Von: Markus Gotzi 23. Januar 2026

Der Fondsbrief Nr. 497

Der Fondsbrief Nr 497

  • Systemrelevant. Obwohl als Blind-Pool konzipiert, spricht Habona beim Fonds Nummer neun vom besten Platzierungsstart seit ewigen Zeiten. Anleger beteiligen sich an einem Portfolio aus Nahversorgern. (Seite 2)
  • Blick zurück. Teil zwei der Rückschau auf AIF und andere Sachwerte-Vehikel aus dem Jahr 2025. Darunter der erste und bislang einzige in Deutschland gestattete ELTIF. (Seite 5)
  • Überholspur. Erstmals lag 2025 die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen in den EU-Ländern über der Summe aus Braun- und Steinkohle. Das freut die Anbieter von Fonds mit Erneuerbaren Energien. (Seite 13)
  • Ball flach halten. Professor Günter Vornholz schaut nüchtern auf den Wohnungsmarkt in Deutschland. Er hält die Diskussion um fehlende Neubauten für übertrieben. (Seite 15)
  • Immobilien-Nische. Betreiberimmobilien sind weniger von klassischen Zyklen betroffen. Colliers sieht Potenzial für Investoren, beklagt aber den limitierten Zugang. (Seite 17)
  • Trend zur Ambulanz. Der stationäre Aufenthalt im Krankenhaus geht zurück. Für Savills ein Argument für Investitionen in Praxen und Ärztehäuser. (Seite 18)
  • Das Letzte. Kennen Sie Albert Gobat? Alfred Hermann Fried? Macht nix. So mancher Träger des Friedensnobelpreises ist in Vergessenheit geraten. Also gebt Donald Trump die Auszeichnung, damit endlich Ruhe ist. (Seite 20)

 


Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.