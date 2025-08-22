Von: Markus Gotzi 22. August 2025

Der Fondsbrief Nr. 488

  • Der Fondsbrief Nr 488
  • Marginal. Martin Stoß ist der US-Experte der Münchner BVT. Im Interview erklärt er, warum die Zölle kaum eine Auswirkung auf die Rentabilität von Wohninvestments haben. (Seite 2)
  • Juristisch. Der Entwurf des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes liegt vor. Es setzt Vorgaben der EU um und bringt den Anbietern höheren Aufwand aber auch regulatorische Klarheit. (Seite 6)
  • Durchgefallen. Der ELTIF ist keine automatische Erfolgsgeschichte. Die Plattform Moonfare hat den Vertrieb eines Private-Equity-Produktes nach einem Jahr eingestellt. Offenbar kam es bei den potenziellen Anlegern nicht an. (Seite 9)
  • Service. Ein Pluspunkt des ELTIF ist die Verbuchung im Depot. Die Fondsbörse Deutschland gründet eine Gesellschaft, um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. (Seite 10)
  • Peng. Der Hammer fällt wieder öfter. Trotz steigender Immobilienpreise ist die Zahl der Zwangsversteigerungstermine in Deutschland gestiegen. (Seite 12)
  • Schlau. Künstliche Intelligenz spielt bei der Entscheidung für eine Kapitalanlage keine Rolle. Investoren verlassen sich vor allem auf das eigene Urteilsvermögen. (Seite 14)
  • Schläfrig. Das Transaktionsvolumen auf den Hotelmärkten ist gewachsen. Um ehrlich zu sein, spielt die Musik aber hauptsächlich in zwei Städten. (Seite 15)
  • Jahreshoch. Fonds im Volumen von knapp 20 Millionen Euro hat die Fondsbörse im Juli gehandelt. Gefragt waren erneut Beteiligungen an australischen Immobilien. (Seite 17)
  • Das Letzte. Es geht um Krieg und Frieden. Doch leider sind die europäischen Staats-Chefs nur Zuschauer. Während andere verhandeln, sitzen sie im Hinterzimmer. Nicht lustig. (Seite 19)

 


Themen:

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.