Von: Markus Gotzi 5. September 2025

Der Fondsbrief Nr. 489

Der Fondsbrief Nr 489

  • Premiere. HMW und Hansainvest bringen einen ELTIF mit Alleinstellungsmerkmalen. Es handelt sich um einen semi-offenen Private-Equity-Fonds ohne Mindestbeteiligung. (Seite 2)
  • Private Markets. Die Fondsbörse Deutschland hat eine neue Gesellschaft gegründet, um depotfähige Wertpapiere digital handeln und verwalten zu können. (Seite 2)
  • Wohnungsmarkt. Wo lohnt sich der Einstieg für Investoren trotz gestiegener Preise und wo haben die Mieten weiterhin Potenzial? BNP Paribas hat sich in 100 Städten umgeschaut. (Seite 4)
  • Erträge. Was drückt die Cash-on-Cash-Rendite aus, und welche Konsequenzen haben Zinsen und die Höhe des Fremdkapitals daran? (Seite 9)
  • Fremddarlehen. Welche Immobilien-Segmente Banken am liebsten finanzieren, und wo sich die Kreditinstitute zurückhalten. (Seite 12)
  • Strom. Negative Preise werden zunehmend ein Problem für Investoren von Erneuerbaren Energien. Speicherbatterien können Lösungen bieten. (Seite 13)
  • Regulatorische Revolution. Die Eigenkapitalquote kleiner Banken soll künftig keine Rolle mehr spielen. Begründung: Sie könnten ohne Probleme abgewickelt werden und stellen keine systematischen Risiken dar. (Seite 15)
  • Rüstungsfirmen. Rheinmetall und Co. haben sich für Portfolien selbst in nachhaltigen Fonds qualifiziert. Ihre Quote dürfte künftig sogar steigen. (Seite 16)
  • Zoll-Chaos. Unsicherheiten belasten den Logistikmarkt. Die Branche hofft auf die Rückkehr zur handelspolitischen Stabilität früherer Jahre. (Seite 17)
  • Das Letzte. Habeck hier. Protokoll eines traumhaften Telefonats, das hungrig macht. (Seite 19)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.