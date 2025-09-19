Von: Markus Gotzi 19. September 2025

Der Fondsbrief Nr. 490

Der Fondsbrief Nr 490

  • Wachstumstreiber. Auf die Lebensmittelhändler ist Verlass. Sie planen neue Filialen. Eine Erkenntnis aus dem aktuellen HAHN Retail Real Estate Report. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt sich der deutsche Einzelhandel expansiv. (Seite 2)
  • Zuversicht. Patrizia hat institutionelle Investoren befragt. Erstmals seit 2022 rechnen wieder mehr von ihnen mit steigenden statt fallenden Immobilienbewertungen. (Seite 6)
  • Aufhellung. Positive Signale verdichten sich auch im Real Estate Market Outlook von CBRE. Die Zinsen stabilisieren sich und machen Entscheidungen planbar. (Seite 11)
  • Ebenfalls positiv. Savills hat in seinem aktuellen Markets Report eine verbesserte Stimmung und Transaktionsbereitschaft bei Investoren und Verkäufern festgestellt. (Seite 13)
  • Glaskugel. Wie geht es weiter in den USA? Gibt die Fed dem US-Präsidenten nach? Welche Konsequenzen werden sich daraus ergeben? Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank hat mögliche Auswirkungen analysiert. (Seite 16)
  • Jahreshoch. An der Fondsbörse Deutschland zahlen Käufer für gebrauchte Immobilienfonds deutlich höhere Kurse als in den Vormonaten. Gefragt sind Shoppingcenter rund um den Globus. (Seite 18)
  • Das Letzte. FBI-Chef Kash Patel wuchs in einem traditionellen Hindu-Haushalt auf. Die Ewigkeit stellt er sich allerdings offenbar unter Wikingerkriegern vor. Den ermordeten Republikaner-Aktivisten Charlie Kirk will er in Walhalla wiedersehen. Hey, hey, Wickie… (Seite 20)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.