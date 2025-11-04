Von: Markus Gotzi 4. November 2025

Der Fondsbrief Nr. 492

Der Fondsbrief Nr 492

  • Endspurt. Hahn bringt in diesem Jahr seinen zweiten Supermarkt-AIF. Und das wird nicht der letzte sein. Im Mittelpunkt steht REWE. (Seite 2)
  • Auf ein Wort. Professor Thomas Beyerle macht sich Gedanken über den ELTIF. Maßgeblich für einen Erfolg bei den Anlegern ist die Exit-Strategie. Und hier kommt ein funktionierender Zweitmarkt ins Spiel. (Seite 5)
  • Präferenzen. Dass Wohnen und Logistik in der Gunst institutioneller Immobilien-Investoren weit vorne stehen, ist nicht neu. Überraschend dagegen ist es, dass  Gesundheitsimmobilien inzwischen beliebter sind als Büros. (Seite 6)
  • Neue Entwürfe. Gesetze zur Fondsrisikobegrenzung und zur Standortförderung haben Auswirkungen auf die Branche der Sachwerteanbieter. Christian Conreder von Rödl & Partner erklärt die Konsequenzen. (Seite 9)
  • Lokal. Family Offices investieren am liebsten in Deutschland und damit wenig diversifiziert. Ein Ergebnis der Umfrage von Kingstone RE. (Seite 12)
  • Fressmeile. Nordsee, Starbucks und McDonalds drängen verstärkt in die Highstreet-Lagen. Modegeschäfte zählen dagegen zu den Verlierern der Entwicklung. (Seite 14)
  • Zentral. Unternehmen kehren zurück in die CBDs. Außerhalb der Kernstandorte gehen die Vermietungen dagegen zurück. (Seite 15)
  • Herabgestuft. Das wird US-Präsident Donald Trump nicht gefallen. Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Gerade für Immobilien-Investoren ergeben sich dennoch Chancen. (Seite 16)
  • Existenziell. Auf die besondere Bedeutung von Wohnungen fokussiert sich Professor Günter Vornholz in seinem neuen Buch. (Seite 18)
  • Das Letzte. Wer will denn so einen Schwachsinn lesen? Deine Muddah. (Seite 20)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.