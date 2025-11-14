Von: Markus Gotzi 14. November 2025

Der Fondsbrief Nr. 493

Der Fondsbrief Nr 493

  • Living in America. BVT nutzt die Argumente für Wohnungsmieter in den USA und setzt seine Residential-Reihe mit der Nummer 21 fort. (Seite 2)
  • Tick tack… Die Zeit drängt. Fünf Jahre lang haben die Asset-Manager ihre Verkaufsziele nicht erreicht. Transaktionen gelingen künftig nur mit verlängerten Finanzierungen und ESG-Upgrades. (Seite 5)
  • Zäsur. Was bedeuten die Aussagen der europäischen Wertpapier- und Aufsichtsbehörde ESMA für die Zukunft der OGAW-Dachfonds? Zwei Fachanwälte ordnen ein. (Seite 9)
  • Milliarden und Billionen. Bei so viel Zahlen kann einem schwindlig werden. Auszüge aus dem aktuellen Buch von Professor Günter Vornholz zur Wohnungswirtschaft. (Seite 12)
  • Growth-Cities. Heißt: Städte mit Wachstumspotenzial. Im Unterschied zu anderen Ländern bieten in Deutschland mehr B- und C-Standorte Investition-Chancen. (Seite 14)
  • Trendwende? Ist die Konsolidierungs-Phase abgeschlossen? Immerhin hielt im dritten Quartal die Belebung auf den Wohnungsmärkten an. (Seite 15)
  • Fondsbörse. Im Oktober stiegen die Kurse am Zweitmarkt leicht. Die Nachfrage nach gebrauchten Schiffsfonds übersteigt das Angebot. (Seite 18)
  • Das Letzte. Wer wird Friedensfürst der FIFA? Ich habe einen klaren Favoriten. Nur so viel: Klaus Täuber wird es posthum wohl nicht. Glück auf. (Seite 20)

 


Themen:

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.