Von: Markus Gotzi 28. November 2025

Der Fondsbrief Nr. 494

Der Fondsbrief Nr 494

  • Neustart. Hannover Leasing beendet die Vertriebspause mit einem Einkaufszentrum in Gießen. Ein ermutigendes Signal an die Fondsbranche. (Seite 2)
  • Premiere. Erstmals löst Ökorenta einen Publikums-AIF mit Erneuerbaren Energien auf. Eine Reihe von Altfonds dagegen läuft jeweils sieben weitere Jahre. (Seite 5)
  • Besser ist das. Mit Stillhaltevereinbarungen wollen viele Asset-Manager von Immobilien-Spezialfonds durch die anhaltende Krise kommen. Bessere Alternativen zählt Fondsexperte Goesta Ritschewald auf. (Seite 6)
  • Büro, Büro. Weltweit steigen die Mieten für Office-Flächen. In Europa liegt Frankfurt mit einem Plus von 3,6 Prozent weit vorne. (Seite 10)
  • Fakten, Fakten, Fakten. Teil zwei der Serie mit vielen Zahlen und Erkenntnissen aus dem neuen Buch von Immobilien-Professor Günter Vornholz. (Seite 12)
  • Künstliches Wachstum. KI pusht Aktien- und Immobilienmärkte. Bis 2028 soll das Plus jährlich 30 Prozent betragen – bleibt aber konzentriert auf wenige Regionen. (Seite 14)
  • Eingeschränkt optimistisch. Vermögensverwalter erwarten 2026 einen wirtschaftlichen Aufschwung. Sehen aber auch Risiken aus Inflation und geopolitischen Konflikten. (Seite 16)
  • ESG. Nachhaltigkeit kostet keine Rendite. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit, die Fonds nach Artikel 6 und 8 verglichen hat. (Seite 17)
  • Das Letzte. Games-Programmer, Elektro-Fachkräfte, Agrarwissenschaftler – alle wollen für mich arbeiten. Ich muss wohl als erstes einen Human Resources Manager einstellen (m/w/d). (Seite 19)

 


Themen:

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.