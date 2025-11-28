Der Fondsbrief Nr. 494

- Neustart. Hannover Leasing beendet die Vertriebspause mit einem Einkaufszentrum in Gießen. Ein ermutigendes Signal an die Fondsbranche. (Seite 2)
- Premiere. Erstmals löst Ökorenta einen Publikums-AIF mit Erneuerbaren Energien auf. Eine Reihe von Altfonds dagegen läuft jeweils sieben weitere Jahre. (Seite 5)
- Besser ist das. Mit Stillhaltevereinbarungen wollen viele Asset-Manager von Immobilien-Spezialfonds durch die anhaltende Krise kommen. Bessere Alternativen zählt Fondsexperte Goesta Ritschewald auf. (Seite 6)
- Büro, Büro. Weltweit steigen die Mieten für Office-Flächen. In Europa liegt Frankfurt mit einem Plus von 3,6 Prozent weit vorne. (Seite 10)
- Fakten, Fakten, Fakten. Teil zwei der Serie mit vielen Zahlen und Erkenntnissen aus dem neuen Buch von Immobilien-Professor Günter Vornholz. (Seite 12)
- Künstliches Wachstum. KI pusht Aktien- und Immobilienmärkte. Bis 2028 soll das Plus jährlich 30 Prozent betragen – bleibt aber konzentriert auf wenige Regionen. (Seite 14)
- Eingeschränkt optimistisch. Vermögensverwalter erwarten 2026 einen wirtschaftlichen Aufschwung. Sehen aber auch Risiken aus Inflation und geopolitischen Konflikten. (Seite 16)
- ESG. Nachhaltigkeit kostet keine Rendite. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit, die Fonds nach Artikel 6 und 8 verglichen hat. (Seite 17)
- Das Letzte. Games-Programmer, Elektro-Fachkräfte, Agrarwissenschaftler – alle wollen für mich arbeiten. Ich muss wohl als erstes einen Human Resources Manager einstellen (m/w/d). (Seite 19)