Von: Markus Gotzi 12. Dezember 2025

Der Fondsbrief Nr. 495

Der Fondsbrief Nr 495

  • Short Story. Emittenten von Publikums-AIF mit Nahversorgern und Supermärkten müssen nicht viel erzählen. ILG packt in seinen aktuellen Fonds drei Märkte mit Edeka und ALDI. (Seite 2)
  • Auf ein Wort. Bei Ökorenta hat sich viel getan im bald abgelaufenen Jahr. CEO Jörg Busboom blickt im Gespräch mit dem Fondsbrief zurück und nach vorne. (Seite 4)
  • Same procedere… Welche Gründe gibt es, sich auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein abzuschießen? Unser Nikolaus Professor Thomas Beyerle zählt sie auf – aus volkswirtschaftlicher Sicht. (Seite 9)
  • Noch mal auf ein Wort. Die ELTIF kommen trotz 2.0 nicht so richtig in Gang. Julius Krieg von Private Market Xchange kennt die Gründe dafür – und die Lösung. (Seite 11)
  • Zahlen, bitte! Teil drei der Fakten-Sammlung aus dem neuen Buch unseres Immobilien-Professors Günter Vornholz. (Seite 13)
  • Die Londoner New Bond Street ist die teuerste Einkaufsmeile der Welt. Cushman & Wakefield war rund um den Globus shoppen. (Seite 16)
  • Deutschland kommt bei der Gestattung neuer ELTIF nicht in Gang. Erst einmal hat die BaFin einen Fonds abgenickt. Luxemburg ist die erste Wahl. (Seite 18)
  • Das Letzte. Geht’s gut? Bestimmt nicht besser als zu Beginn des Jahres, oder? Ein Versuch, trotz Empathielosigkeit und Schleimerei noch den Dreh zum Fest der Liebe zu bekommen. (Seite 20)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.