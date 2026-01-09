Der Fondsbrief Nr. 496

Dies vorab: In wenigen Wochen erscheint eine ganz besondere Ausgabe des Fondsbriefs: Die Nummer 500. Wir freuen uns, wenn Sie den Anlass mit uns feiern, zum Beispiel mit einer speziellen Anzeige. Bei Interesse bitte mail an Werner Rohmert, info@rohmert-medien.de
- Kaum ein Anbieter ist so lange am Markt wie der US-Spezialist Jamestown. Erstmals platziert das Unternehmen nun einen Publikums-AIF mit Investitionen in Deutschland und Europa. (Seite 2)
- Rückschau. Was hat das Jahr 2025 an AIF, ELTIF und Sondervermögen gebracht? Lesen Sie die Fonds-Checks in Kürze. (Seite 4)
- Welche Effekte haben die Konditionen für Hypothekendarlehen auf die Immobilienwirtschaft? Das ist weniger banal als vielleicht vermutet, wie der Artikel von Professor Günter Vornholz belegt. (Seite 14)
- M&A-Transaktionen. Ausländisches Kapital fließt auf hohem Niveau nach Deutschland. PwC hat analysiert, woran sich die internationalen Investoren beteiligten. Gefragt ist zum Beispiel der Energiesektor. (Seite 17)
- Das Letzte. Frohes neues Jahr. Kann eigentlich nur besser werden, oder? Auf dem Schulhof kuschen alle vor dem fiesesten Schläger. Rund um unserem Globus leider auch. Offenbar eine „komplexe“ Situation. (Seite 19)