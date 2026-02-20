Von: Markus Gotzi 20. Februar 2026

Der Fondsbrief Nr. 499

  • Berlin zum zweiten. Paribus sammelt Kapital von Privatanlegern, um eine Fondsimmobilie in der Hauptstadt zu sanieren und den Fonds in einen AIF zu wandeln. (Seite 2)
  • Vorgeprescht. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will den Bau neuer New-Energy-Anlagen erschweren. Ökorenta-CEO Jörg Busboom sagt, was er davon hält. (Seite 5)
  • Ausgereizt. Die Zinsen werden nicht weiter sinken. Davon geht die Mehrzahl der Immobilien-Investoren aus. Außerdem rechnen sie damit, dass die Preisfindung weitgehend abgeschlossen ist. (Seite 9)
  • High-Tech. San Francisco und New York belegen vordere Plätze im Tech Cities Index von Savills. Berlin als beste deutsche Stadt liegt auf Position 18. (Seite 11)
  • Private Markets. Wie bewerten professionelle Anleger die Chancen von Investitionen in Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur? (Seite 14)
  • Empirica-Bericht. Experten erwarten steigende Wohnungsmieten in Mittelstädten und allgemein wachsende Nachfrage. (Seite 15)
  • Falsche Richtung. Die Kurse für gebrauchte Publikumsfonds an der Fondsbörse Deutschland fallen auf ein Mehrjahrestief. Verantwortlich dafür sind sinkende Preise für Immobilienfonds. (Seite 17)
  • Zu guter Letzt… Das Thema emotionale Begleitung bei Unternehmensnachfolgen trifft den Nerv. Freue mich auf weitere Anmeldungen für das Webinar. (Seite 19)

Themen:

