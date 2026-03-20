Von: Markus Gotzi 20. März 2026

Der Fondsbrief Nr. 501

Der Fondsbrief Nr 501

  • Oldies but Goldies. HTB hat den Vertrieb eines weiteren Zweitmarktfonds gestartet. Eine Alternative zu neuen Angeboten am Erstmarkt.  (Seite 2)
  • Ziel verpasst. Privatanleger haben im vergangenen Jahr 438 Millionen Euro in Publikums-AIF investiert. Die Zahlen von Scope sind echt zum Gruseln. (Seite 4)
  • Noch mal Scope. Diesmal zu den offenen Immobilienfonds. 2025 flossen unter dem Strich 7,6 Milliarden Euro ab. Immerhin: Einige Anbieter verzeichnen einen Rückgang der Kündigungen. (Seite 8)
  • Auf ein Wort. Bestes Ergebnis ever. Die Hahn-Vorstände Thomas Kuhlmann und Christoph Horbach über das Umsatzergebnis 2025 und den Markt der Lebensmittelmärkte. (Seite 11)
  • Noch mal Einzelhandel. Die Nachfrage nach Supermärkten ist ungebrochen hoch, da sie konjunkturunabhängige Umsätze garantieren. Sagen die Experten von BNP Paribas Real Estate. (Seite 13)
  • Kreditklemme. Die befürchtete Refinanzierungslücke bei Immobilien ist Realität geworden. Vor allem Projektentwicklungen müssten besser strukturiert werden. (Seite 15)
  • Im Lande. Offene Immobilienfonds kaufen am liebsten Objekte in Deutschland. Publikumsfonds geben im Schnitt 90 Millionen Euro aus. (Seite 17)
  • Ab in den Süden. Investoren bevorzugen südeuropäische Märkte. Ein Ergebnis der aktuellen Umfragen von INREV. Savills sieht außerdem steigendes Interesse an deutschen Immobilien. (Seite 18)
  • Zu guter Letzt… Zwei Veranstaltungstipps. „Recapitalise“ (Secondaries) in Berlin und Webinar „Unternehmensnachfolge zwischen Recht und Emotion“. (Seite 20)

Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.