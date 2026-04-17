Der Fondsbrief Nr. 503:

- Ergänzung. Commerz Real hat seinen zweiten ELTIF für Privatanleger gestartet. Geplante Assets im „infraVest“ sind beispielsweise Batteriespeicher, Stromnetze und Sozialimmobilien. (Seite 2)
- Sachwerte-Zukunft. Scope hat bei 42 Asset-Managern zum Thema ELTIF nachgefragt. Die Antworten fielen positiv aber differenziert aus. Vor allem in den Banken sehen sie die potenziell stärksten Vertriebspartner für Private-Markets-Investitionen. (Seite 4)
- Senioren-Wohnen. Wie möchten die Menschen in Deutschland alt werden? Am liebsten in den eigenen vier Wänden. Gefragt sind also Wohnformen, die Selbstständigkeit ermöglichen und gleichzeitig Unterstützung bieten. (Seite 8)
- Zuverlässig. Wie sicher ist die Verfügbarkeit von Energie? Die Antwort darauf wird zunehmend ein entscheidender Faktor bei Investitionen in Gewerbeimmobilien. (Seite11)
- Kredit-Vehikel. Debt-Fonds ist nicht gleich Debt-Fonds. Branchen-Experten bestreiten eine systematische Gefahr der Assetklasse und fordern einen differenzierten Blick auf die Angebote. (Seite 14)
- Bilderbuch. Bayerische Berge und Seen wirken wie ein Magnet. Die anhaltende Nachfrage lässt die Preise zweistellig steigen. Am teuersten ist es rund um den Tegernsee. (Seite 15)
- Überforderung. Private Altersvorsorge ist nötig. Aber oft kompliziert. Wer wenig Einkommen hat, fühlt sich besonders abgehängt. Ein Ergebnis der Befragung im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. (Seite 16)
- Kriegsfolgen. Im Persischen Golf liegen unzählige Tankschiffe vor Anker. Das macht sich beim Handel mit gebrauchten Schiffsfonds an der Fondsbörse Deutschland bemerkbar. (Seite 17)
- Das Vorletzte. April, April gilt diesmal offenbar für den gesamten Monat. Oder wie sind manche Meldungen zu erklären? Von tierischen Grenzschützern und Sympathieträgern. Von Verschwörungsmythen und Morddrohungen. (Seite 18)
- Zu guter Letzt. Bitte merken und am besten anmelden: 22. April. Webinar mit RÖDL und Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi. „Unternehmensnachfolge zwischen Recht und Emotion“. (Seite 20)