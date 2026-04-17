Von: Markus Gotzi 17. April 2026

Der Fondsbrief Nr. 503:

Der Fondsbrief Nr 503 

  • Ergänzung. Commerz Real hat seinen zweiten ELTIF für Privatanleger gestartet. Geplante Assets im „infraVest“  sind beispielsweise Batteriespeicher, Stromnetze und Sozialimmobilien. (Seite 2)
  • Sachwerte-Zukunft. Scope hat bei 42 Asset-Managern zum Thema ELTIF nachgefragt. Die Antworten fielen positiv aber differenziert aus. Vor allem in den Banken sehen sie die potenziell stärksten Vertriebspartner für Private-Markets-Investitionen. (Seite 4)
  • Senioren-Wohnen. Wie möchten die Menschen in Deutschland alt werden? Am liebsten in den eigenen vier Wänden. Gefragt sind also Wohnformen, die Selbstständigkeit ermöglichen und gleichzeitig Unterstützung bieten. (Seite 8)
  • Zuverlässig. Wie sicher ist die Verfügbarkeit von Energie? Die Antwort darauf wird zunehmend ein entscheidender Faktor bei Investitionen in Gewerbeimmobilien. (Seite11)
  • Kredit-Vehikel. Debt-Fonds ist nicht gleich Debt-Fonds. Branchen-Experten bestreiten eine systematische Gefahr der Assetklasse und fordern einen differenzierten Blick auf die Angebote. (Seite 14)
  • Bilderbuch. Bayerische Berge und Seen wirken wie ein Magnet. Die anhaltende Nachfrage lässt die Preise zweistellig steigen. Am teuersten ist es rund um den Tegernsee. (Seite 15)
  • Überforderung. Private Altersvorsorge ist nötig. Aber oft kompliziert. Wer wenig Einkommen hat, fühlt sich besonders abgehängt. Ein Ergebnis der Befragung im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. (Seite 16)
  • Kriegsfolgen. Im Persischen Golf liegen unzählige Tankschiffe vor Anker. Das macht sich beim Handel mit gebrauchten Schiffsfonds an der Fondsbörse Deutschland bemerkbar. (Seite 17)
  • Das Vorletzte. April, April gilt diesmal offenbar für den gesamten Monat. Oder wie sind manche Meldungen zu erklären? Von tierischen Grenzschützern und Sympathieträgern. Von Verschwörungsmythen und Morddrohungen. (Seite 18)
  • Zu guter Letzt. Bitte merken und am besten anmelden: 22. April. Webinar mit RÖDL und Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi. „Unternehmensnachfolge zwischen Recht und Emotion“. (Seite 20)

 


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Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.