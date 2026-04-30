Von: Markus Gotzi 30. April 2026

Der Fondsbrief Nr. 504

Der Fondsbrief Nr 504

  • Aus der Kiste. Mit Container-Investments hat Solvium 2025 mehr Kapital eingesammelt als die umsatzstärksten Anbieter von Immobilien-AIF. Aktuell platziert das Unternehmen eine weitere Namensschuldverschreibung. (Seite 2)
  • Auf ein Wort. Jahrelang hat Aream New-Energy-Anlagen vor allem für institutionelle Investoren aufgelegt. Nun sind auch wieder Privatanleger stärker im Fokus. Im Gespräch mit dem Fondsbrief erklärt Markus Voigt die neue Strategie. (Seite 5)
  • Barrierefrei. Wer im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen möchte, muss die Wohnung häufig umbauen. Für Vermieter lohnt sich solch eine Investition häufig nicht. (Seite 9)
  • Aufgeschoben. Als Opt-in-Zeitfenster für Early Mover bezeichnet Rechtsanwalt Eric Romba die Flexibilität des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. Es erlaubt zwei Jahre lang unterschiedliche Gestaltungsvarianten. (Seite 13)
  • Flüssig. Das neue oben angesprochene Gesetz schreibt Asset Managern offener Immobilienfonds außerdem strengere Liquiditätsregeln vor. Häufig entscheiden sie sich für eine Rückgabegebühr, um Rückflüsse besser steuern zu können. (Seite 15)
  • Überbrückung. Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft kritisiert Gaskraftwerke als flexible Reserve. Das dürfte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nicht gefallen. (Seite 17)
  • Rechenaufgabe. Wieviel zusätzliche Datenzentren sind nötig, um die Anforderungen der kommenden Jahre zu erfüllen? Savills kommt auf knapp 800.000 Quadratmeter. (Seite 19)
  • Das Letzte. Donnyland und Trumpstein. Hauptsache, der US-Präsident kriegt gute Laune. Dazu Prozentrechnung für Anfänger und Prozent-Trinken für Fortgeschrittene. (Seite 21)

 


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Über den Autor

Markus Gotzi

Chefredakteur „Der Fondsbrief“
Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75
E-Mail: redaktion@markusgotzi.de

Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig.

Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.