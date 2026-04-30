Der Fondsbrief Nr. 504

- Aus der Kiste. Mit Container-Investments hat Solvium 2025 mehr Kapital eingesammelt als die umsatzstärksten Anbieter von Immobilien-AIF. Aktuell platziert das Unternehmen eine weitere Namensschuldverschreibung. (Seite 2)
- Auf ein Wort. Jahrelang hat Aream New-Energy-Anlagen vor allem für institutionelle Investoren aufgelegt. Nun sind auch wieder Privatanleger stärker im Fokus. Im Gespräch mit dem Fondsbrief erklärt Markus Voigt die neue Strategie. (Seite 5)
- Barrierefrei. Wer im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen möchte, muss die Wohnung häufig umbauen. Für Vermieter lohnt sich solch eine Investition häufig nicht. (Seite 9)
- Aufgeschoben. Als Opt-in-Zeitfenster für Early Mover bezeichnet Rechtsanwalt Eric Romba die Flexibilität des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. Es erlaubt zwei Jahre lang unterschiedliche Gestaltungsvarianten. (Seite 13)
- Flüssig. Das neue oben angesprochene Gesetz schreibt Asset Managern offener Immobilienfonds außerdem strengere Liquiditätsregeln vor. Häufig entscheiden sie sich für eine Rückgabegebühr, um Rückflüsse besser steuern zu können. (Seite 15)
- Überbrückung. Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft kritisiert Gaskraftwerke als flexible Reserve. Das dürfte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nicht gefallen. (Seite 17)
- Rechenaufgabe. Wieviel zusätzliche Datenzentren sind nötig, um die Anforderungen der kommenden Jahre zu erfüllen? Savills kommt auf knapp 800.000 Quadratmeter. (Seite 19)
- Das Letzte. Donnyland und Trumpstein. Hauptsache, der US-Präsident kriegt gute Laune. Dazu Prozentrechnung für Anfänger und Prozent-Trinken für Fortgeschrittene. (Seite 21)