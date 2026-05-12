Der Fondsbrief Nr. 505

- Seniorenteller: Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi hat die 60 erreicht und macht sich im Editorial Gedanken über seine Zukunft als Rentner. Das wird allerdings noch dauern. Zunächst strebt er eine komplementäre Karriere an. (Seite 1)
- Kita-Premiere. Bonafide Invest bringt seinen ersten 6b-Fonds an den Markt. Anleger beteiligen sich an einem Portfolio aus Kindergärten hauptsächlich im Ruhrgebiet. (Seite 2)
- Bedeutungsverlust. Noch vor kurzem war es total wichtig, dass Fonds nach ESG-Kategorie Artikel 8 oder besser noch 9 konzipiert waren. Das spielt inzwischen kaum noch eine Rolle. (Seite 4)
- Regulierung. Oft ohne Ahnung aber mit persönlichen Interessen drängen Finfluencer ihre Fans in fragwürdige Kapitalanlagen. Dem will das europäische Parlament einen Riegel vorschieben. (Seite 8)
- Kostentreiber. Modernes Wohnen ist gefragt bei Investoren. CBRE listet auf, worauf sie dabei achten sollten. Stichwort: All-in-Preise. (Seite 10)
- Demografie. Regionalen Banken sterben die Kunden weg. PwC rechnet damit, dass sie bis 2045 rund zwölf Prozent ihrer Basis verlieren könnten. (Seite 13)
- Keine Kohle. Basisrente schön und gut. Oder auch nicht, denn vielen Menschen fehlen die Mittel, privat fürs Alter vorzusorgen . Mehr als die Hälfte investiert derzeit gar nicht. (Seite 15)
- Rollende Batterie. Vehicle-to-grid ermöglicht es, sauber produzierten Strom über das Elektro-Auto ins öffentliche Netz einzuspeisen. Erste konkrete Angebote entstehen derzeit. (Seite 16)
- Private Debt. Die Assetklasse hat sich von einer alternativen Finanzierungsform zu einem strukturellen Bestandteil der Unternehmensfinanzierung entwickelt – bleibt aber wenig transparent. (Seite 17)
- Iran-Krieg. Wann öffnet wer die Straße von Hormus? Auf die Kurse für gebrauchte Schiffsfonds hat die Lage am Golf wenig überraschend keinen guten Einfluss. (Seite 18)
- Das Letzte. Name-dropping par excellence: King Charles und Nigel Farage. Viktor Orban und Dmitri Medwedew. Wladimir Putin und Donald Trump. Und Heinrich XIII. Prinz Reuß. Ist das die Bunte hier, oder was? (Seite 20)