Von: Markus Gotzi 29. Mai 2026

Der Fondsbrief Nr. 506

Der Fondsbrief Nr 506

  • Kriegsfolgen. Die Immobilienmärkte sind schleppend ins Jahr gestartet. Und dabei sind die Konsequenzen des Irak-Kriegs nicht einmal eingepreist. Eine Zusammenfassung der Analyse von CBRE. (Seite 2)
  • Emotionale Begleitung. Ein Fondsbrief-Interview mit vertauschten Rollen. Immobilien-Manager-Chefredakteur André Eberhard hat Markus Gotzi zu seiner Rolle als Psychologischer Berater befragt. (Seite 5)
  • Eigenkapital-Hinterlegung. Wollen Banken und Sparkassen Investitionen für ihr Depot A tätigen, müssen sie Sicherheiten stellen. Entscheidend dabei ist das Risikogewicht. (Seite 10)
  • Luft raus. Die Blasengefahr auf den Wohnungsmärkten ist geschrumpft. So kommentiert Empirica die Entwicklung in Deutschland. (Seite 12)
  • Ausfallraten. Investitionen in Infrastruktur sind weniger riskant als in vergleichbare Unternehmen. Darauf weist Creditreform hin. (Seite 13)
  • Differenziert. Die Zeit pauschaler Marktbewegungen ist vorbei. Sagen die Experten von bulwiengesa. Steigende Energiepreise, Inflation und hohe Zinsen bremsen die wirtschaftliche Dynamik aus. (Seite 15)
  • Künstlich schlau. Wie beeinflusst KI die Büromärkte? Trotz wachsender Sorgen um den Einfluss künstlicher Intelligenz auf klassische Bürojobs gibt es keine Hinweise auf einen flächendeckenden Rückgang der Beschäftigung. (Seite 18)
  • Das Letzte. Skandal im Plärrbezirk. Welche Lieder auf Volksfesten gestattet sind und welche nicht. Und was wohl Bundestagspräsidentin Julia Klöckner über die Berichterstattung darüber denkt. (Seite 21)

 


Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi
Chefredakteur „Der Fondsbrief“ Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75 E-Mail: redaktion@markusgotzi.de Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig. Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.