Der Fondsbrief Nr. 506

- Kriegsfolgen. Die Immobilienmärkte sind schleppend ins Jahr gestartet. Und dabei sind die Konsequenzen des Irak-Kriegs nicht einmal eingepreist. Eine Zusammenfassung der Analyse von CBRE. (Seite 2)
- Emotionale Begleitung. Ein Fondsbrief-Interview mit vertauschten Rollen. Immobilien-Manager-Chefredakteur André Eberhard hat Markus Gotzi zu seiner Rolle als Psychologischer Berater befragt. (Seite 5)
- Eigenkapital-Hinterlegung. Wollen Banken und Sparkassen Investitionen für ihr Depot A tätigen, müssen sie Sicherheiten stellen. Entscheidend dabei ist das Risikogewicht. (Seite 10)
- Luft raus. Die Blasengefahr auf den Wohnungsmärkten ist geschrumpft. So kommentiert Empirica die Entwicklung in Deutschland. (Seite 12)
- Ausfallraten. Investitionen in Infrastruktur sind weniger riskant als in vergleichbare Unternehmen. Darauf weist Creditreform hin. (Seite 13)
- Differenziert. Die Zeit pauschaler Marktbewegungen ist vorbei. Sagen die Experten von bulwiengesa. Steigende Energiepreise, Inflation und hohe Zinsen bremsen die wirtschaftliche Dynamik aus. (Seite 15)
- Künstlich schlau. Wie beeinflusst KI die Büromärkte? Trotz wachsender Sorgen um den Einfluss künstlicher Intelligenz auf klassische Bürojobs gibt es keine Hinweise auf einen flächendeckenden Rückgang der Beschäftigung. (Seite 18)
- Das Letzte. Skandal im Plärrbezirk. Welche Lieder auf Volksfesten gestattet sind und welche nicht. Und was wohl Bundestagspräsidentin Julia Klöckner über die Berichterstattung darüber denkt. (Seite 21)