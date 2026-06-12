Der Fondsbrief Nr. 507

- Konversion. Wie aus leeren Büros Wohnungen werden, erklärt Professor Thomas Beyerle. Entscheidend ist seiner Ansicht nach vor allem das Timing der Analyse. (Seite 2)
- Tolles Ergebnis, aber… Patrizia GrundInvest hat einen Publikums-AIF aufgelöst und den Zeichnern rund das Doppelte ihres Einsatzes zurückgezahlt. Warum das Geschäft mit geschlossenen Fonds trotzdem schwierig ist, darüber spricht Geschäftsführer Klaus Weber im Interview mit dem Fondsbrief. (Seite 5)
- Im Windschatten. Bürgerinitiativen gegen Windenergie fürchten, dass ihre Immobilien dauerhaft an Wert verlieren, wenn die Masten in der Nachbarschaft aufgestellt werden. Professor Günter Vornholz hat die Lage nüchtern betrachtet und kommt zu einem anderen Ergebnis. (Seite 9)
- Living in Europe. Auf dem Kontinent werden Wohnungen knapp. Zumindest da, wo die Menschen leben möchten. Catella hat Angebote und Nachfrage in den wichtigsten Ländern verglichen. (Seite 13)
- Auslands-Studium. Die Zahl der internationalen Studenten steigt kontinuierlich. Und damit der Bedarf an Zimmern und Apartments. Erstmals hat die UNESCO die globalen Trends im Hochschulbereich analysiert. (Seite 16)
- Kein Risiko. Die Hälfte der institutionellen Investoren will ihre Immobilienquote konstant halten. Nur rund 14 Prozent möchten sie aufstocken. Aber nahezu ausschließlich mit Core-Objekten. (Seite 18)
- Zu guter Letzt. Diesmal als Werbeblock. Sportlich, sportlich – der neue Podcast ist online. Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi spricht mit seinen Interviewpartnern über Fußball, Fankultur und Finanzen. Anpfiff ist mit Alex Gadeberg von der Fondsbörse Deutschland. Außerdem: Bald ist das Buch „Emotionale Begleitung in der Unternehmensnachfolge“ im Handel. (Seite 20)