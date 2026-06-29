Von: Markus Gotzi 29. Juni 2026

Der Fondsbrief Nr. 508

Der Fondsbrief Nr 508

  • 100 Prozent. Ökorenta platziert einen neuen Spezial-AIF für vermögende Investoren. Und geht dabei einen individuellen Weg bei den üblichen Kosten. (Seite 2)
  • Neustart gelungen. Im Interview mit dem Fondsbrief spricht Hannover-Leasing-CEO Oliver Priggemeyer darüber, welche Rendite ein geschlossener Immobilienfonds in diesen Zeiten liefern muss. Und über die Pläne seines Unternehmens. (Seite 5)
  • Widersprüchlich. Die fundamentalen Daten der offenen Immobilienfonds in der aktuellen Scope-Studie lesen sich gar nicht so schlecht. Dennoch ziehen immer mehr Anleger aus den Fonds ab. (Seite 10)
  • Risiko-Einschätzung. Family Offices machen sich Sorgen um die Konsequenzen geopolitischer Konflikte. Als Reaktion daraus planen sie eine signifikante Anpassung der Asset-Allokation. (Seite 13)
  • Je kleiner, desto besser? Micro-Apartments sind anhaltend bei Investoren gefragt. Kein Wunder, wenn manche Nutzer bis zu 48 Euro pro Quadratmeter zahlen. Ein Risiko allerdings ist die hohe Fluktuation der Mieter. (Seite 16)
  • Volle Energie. Welcher Strom ist der günstigste? Das herauszufinden, hat die UN eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben. (Seite 18)
  • Fremdkapital. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen hat sich im ersten Quartal 2026 erholt. Das Volumen nähert sich dem Niveau zur Zeit der Niedrigzinsen an. (Seite 19)
  • Das Letzte. Außenseiter und Favoriten – in der neuen Folge des Podcasts „Sportlich Sportlich“ steht Professor Thomas Beyerle auf dem Platz. Bastian Schweinsteiger würde kommentieren: „Unorthodoxe Spielweise“. (Seite 22)

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Über den Autor

Markus Gotzi
Chefredakteur „Der Fondsbrief“ Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75 E-Mail: redaktion@markusgotzi.de Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig. Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.