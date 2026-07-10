Von: Markus Gotzi 10. Juli 2026

Der Fondsbrief Nr. 509

Der Fondsbrief Nr 509

  • Deal in Dallas. US Treuhand hat den Vertrieb des Fonds „UST XXVII“ gestartet. Anleger verlassen sich erneut auf die Expertise von US-Treuhand-Chef Lothar Estein. Bislang war das eine gute Investitions-Entscheidung. (Seite 2)
  • Dringender Bedarf. Michel Türk baut Kindergärten für Anleger, die Rendite mit gesellschaftlichen Zielen kombinieren möchten. Bislang hat er 2.500 Kita-Plätze geschaffen, vor allem im Ruhrgebiet. (Seite 5)
  • Trendwende. Die Bedingungen für Käufer von Eigentumswohnungen haben sich verbessert. So steht es im aktuellen Wohnatlas der Postbank. Die Mieten sind fast überall gestiegen. (Seite 9)
  • Leerstand. In manchen europäischen Metropolen bleiben knapp 20 Prozent der Büros ungenutzt. Kein Wunder, dass neue Flächen kaum gebaut werden. (Seite 13)
  • Halbjahres-Fazit. Stabil auf niedrigem Niveau. Die Transaktionen auf den deutschen Gewerbeimmobilien-Märkten sind nach Analysen der großen Maklerhäuser noch weit von ihren besten Zeiten entfernt. (Seite 15)
  • Gangnam-Style. In den deutschen Innenstädten siedeln sich immer mehr asiatische Einzelhändler an. BNP Paribas Real Estate hat einen Schaufensterbummel durch die Cities gemacht. (Seite 18)
  • Uneinheitlich. Zwischen geopolitischen Spannungen und strukturellem Rückenwind durch künstliche Intelligenz. Anleger erkennen keine klaren Signale. (Seite 18)
  • Zu guter Letzt… Der erwartet schwere Gegner. Im aktuellen Podcast-Beitrag unterhält sich Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi mit Professor Günter Vornholz über die WM, Schalke 04 und offene Immobilienfonds. Hört rein! Außerdem: Ein neues Webinar mit RÖDL zum Thema Unternehmensnachfolge ist in Vorbereitung. Und: Fonds-Experten plaudern aus dem Nähkästchen. (Seite 20)

 


Themen:

TEILEN TWITTER/X TEILEN

Über den Autor

Markus Gotzi
Chefredakteur „Der Fondsbrief“ Tel.: +49 (0) 221 – 97 58 97 75 E-Mail: redaktion@markusgotzi.de Er ist Träger des Deutschen Journalistenpreises und des Deutschen Preises für Immobilienjournalismus. Viele Jahre lang verfasste der Diplom-Journalist Artikel zu allen Themen rund um die Immobilie und andere Sachwerte in der Financial Times Deutschland. Zudem war Markus Gotzi vier Jahre als Redakteur für das Wirtschaftsmagazin Capital tätig. Aktuell publiziert er unter anderem in überregionalen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Zudem ist Markus Gotzi Chefredakteur des Fachmediums »Der Fondsbrief«, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen.