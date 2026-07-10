Der Fondsbrief Nr. 509

- Deal in Dallas. US Treuhand hat den Vertrieb des Fonds „UST XXVII“ gestartet. Anleger verlassen sich erneut auf die Expertise von US-Treuhand-Chef Lothar Estein. Bislang war das eine gute Investitions-Entscheidung. (Seite 2)
- Dringender Bedarf. Michel Türk baut Kindergärten für Anleger, die Rendite mit gesellschaftlichen Zielen kombinieren möchten. Bislang hat er 2.500 Kita-Plätze geschaffen, vor allem im Ruhrgebiet. (Seite 5)
- Trendwende. Die Bedingungen für Käufer von Eigentumswohnungen haben sich verbessert. So steht es im aktuellen Wohnatlas der Postbank. Die Mieten sind fast überall gestiegen. (Seite 9)
- Leerstand. In manchen europäischen Metropolen bleiben knapp 20 Prozent der Büros ungenutzt. Kein Wunder, dass neue Flächen kaum gebaut werden. (Seite 13)
- Halbjahres-Fazit. Stabil auf niedrigem Niveau. Die Transaktionen auf den deutschen Gewerbeimmobilien-Märkten sind nach Analysen der großen Maklerhäuser noch weit von ihren besten Zeiten entfernt. (Seite 15)
- Gangnam-Style. In den deutschen Innenstädten siedeln sich immer mehr asiatische Einzelhändler an. BNP Paribas Real Estate hat einen Schaufensterbummel durch die Cities gemacht. (Seite 18)
- Uneinheitlich. Zwischen geopolitischen Spannungen und strukturellem Rückenwind durch künstliche Intelligenz. Anleger erkennen keine klaren Signale. (Seite 18)
- Zu guter Letzt… Der erwartet schwere Gegner. Im aktuellen Podcast-Beitrag unterhält sich Fondsbrief-Chefredakteur Markus Gotzi mit Professor Günter Vornholz über die WM, Schalke 04 und offene Immobilienfonds. Hört rein! Außerdem: Ein neues Webinar mit RÖDL zum Thema Unternehmensnachfolge ist in Vorbereitung. Und: Fonds-Experten plaudern aus dem Nähkästchen. (Seite 20)