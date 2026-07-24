Der Fondsbrief Nr. 510:

- Interessengleichheit. Der neue US-Immobilienfonds von US Treuhand startet mit einer Büroimmobilie in Dallas. Unternehmensgründer Lothar Estein ist mit einem zweistelligen Millionen-Betrag selbst investiert. (Seite 2)
- Märchenstunde. Bedrohen Senioren die Wohnungsmärkte? Professor Günter Vornholz hat eine eigene Meinung dazu und räumt auf mit der Mär vom Silver-Tsunami. (Seite 4)
- Zyklus. Patrizia hat institutionelle Investoren gefragt, wie sie in absehbarer Zeit ihr Geld anlegen wollen. Ergebnis: Das Vertrauen der Investoren in Sachwerte kehrt zurück, vor allem in Wohnungen jeglicher Form. (Seite 9)
- Fremdkapital. Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex Difi stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. Auch hier stechen die Wohnungsmärkte positiv hervor. Anders als Finanzierungen von Bürogebäuden. (Seite 12)
- Liquidität. Viele Zeichner von Immobilienspezialfonds mit schwacher Performance halten daran fest. Aber auch im Geschäft mit Publikumsfonds für private Anleger offenbaren sich manche Fehleinschätzungen. (Seite 14)
- Positive Signale. Die sendet ein Index zur Messung der Vertriebsstimmung bei Spezialfonds. So richtig kommt das Geschäft aber immer noch nicht in Gang. (Seite 17)
- Nischendasein. Viele Gründe sprechen für Investitionen in Life-Science-Immobilien. Tatsächlich ist die Zahl der Transaktionen deutlich zurückgegangen und verharrt auf niedrigem Niveau. (Seite 18)
- Bleib locker. Kurt E. Becker hat Selbstgespräche geführt und ein Buch darüber geschrieben. Über Gelassenheit, Trump, Goethes Faust und die Stoiker. Dabei vermittelt er Methoden und Strategien zur Bewältigung von Aufregung. (Seite 19)
- Zu guter Letzt. Wie ein Jugendlicher mit Adipositas. Wer wissen möchte, was damit gemeint ist, hört den aktuellen Beitrag im Podcast „Sportlich Sportlich“. Außerdem: Teil zwei des Webinars mit RÖDL-Experten zum Thema Unternehmensnachfolge. Und: Das Buch von Markus Gotzi ist bald im Handel. (Seite 21)