Der Handelsimmobilien Report Expo Real Spezial Nr. 453

Der Handelsimmobilien Report Nr 453
- IREBS-Studie German Debt Project – Die allgemeine Transaktionsschwäche belastet die Immobilienfinanzierung: Der Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierung bleibt auch 2025 schwierig. Denn geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten in Verbindung mit engen regulatorischen und strukturellen Risiken zwingen die Kreditinstitute dazu, ihre Finanzierungsportfolios ähnlich zu strukturieren, so dass der Wettbewerb um die attraktiven Transaktionen mit geringen Risiken steigt. Gleichzeitig haben sich Frühindikatoren verbessert und wecken Hoffnung auf eine Marktbelebung. (Seite 2)
- Global Commercial Property Monitor – Leichte Stimmungsaufhellung, aber der große Ruck lässt auf sich warten: Nach verhaltenem Start im ersten Quartal 2025 hat sich die Stimmung im globalen Immobilienmarkt im zweiten Quartal nicht verändert. Der aggregierte RICS Global Commercial Property Sentiment Index (CPSI), der die Stimmung von über 3 000 weltweit befragten Fachleuten misst, verharrte bei -6. Kleiner Lichtblick für Europa: Hier stieg der Index von -6 auf -4. In Deutschland, das bei den Markterwartungen in der unteren Hälfte der europäischen Länderliste steht, stieg er von -17 auf -12. (Seite 5)
- EXPO Real 2025 – Chancen gerade für Handelsimmobilien: Es scheint derzeit etwas schwierig, in Anbetracht der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Lage optimistisch gestimmt zu sein. Insofern wird die Expo Real auch ein Gradmesser für die Stimmung in der Immobilienbranche sein. (Bernreuther, Seite 8)
- Das Interview – Ein aktives Asset Management ist derzeit das Gebot der Stunde: Im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report erläutert Norman Naehrig, Projektleiter bei Union Investment, welche Vorteile die Erweiterung des Angebots im Rheinpark Center Neuss um das Gesundheitszentrum „Mall of Life“ dem Standort bringt und wie weit das Projekt vorangeschritten ist. Auch in anderen Centern schreitet die Transformation von Flächen voran. (Seite 10)
- Hamburg nach Eröffnung des Westfield Überseequartier – Neue Magneten als Impulsgeber für die gesamte Innenstadt: Mit der im April 2025 eröffneten Centeranlage Westfield Hamburg Überseequartier hat die Hansestadt eine neue Landmarke von überregionaler Bedeutung gewonnen. Das Center ist kleiner ausgefallen als befürchtet: Statt der ursprünglich geplanten 100 000 qm stehen dem öffentlichen Publikumsverkehr rund 62 000 qm Miet- und Ladenflächen zur Verfügung. (Jahn, Krägenau, Seite 12)
- Nahversorgung im demografischen Wandel – Warum gerade abseits der Metropolen noch Chancen liegen: Deutschland verändert sich – die Gesellschaft wird älter, die Haushalte kleiner. Ende 2024 lag das Durchschnittsalter bei knapp 45 Jahren, und viele Menschen verbringen inzwischen über zwei Jahrzehnte im Ruhestand, so das Statistische Bundesamt in seiner im Juli 2025 veröffentlichten Studie zum „Durchschnittsmenschen“. (Burghardt, Seite 15)
- Von der Verwaltung zur Wertschöpfung – Wie ein strategischer Ansatz Handelsimmobilien zukunftsfähig macht: Property Management war lange eine stille Disziplin. Zuverlässig, operativ effizient, aber meist unter dem Radar. Das hat sich grundlegend geändert. Wer heute Handelsimmobilien im Bestand betreut, ist gefordert, weit über klassische Verwaltungsprozesse hinauszudenken – und zwar strategisch, vorausschauend und wertorientiert. (Wege, Seite 17)
- Refurbishment von Logistikimmobilien – Schneller zur bezugsfertigen Fläche: Nicht immer braucht es Abriss und Neubau, um brachliegende Gewerbeflächen wieder nutzbar zu machen. Refurbishment-Projekte, bei denen Bestandsgebäude erhalten, saniert und technisch modernisiert werden, ermöglichen Unternehmen einen schnellen und nachhaltigen Zugang zu dringend benötigten Flächen. Ein aktuelles Beispiel ist der CTPark Oschersleben vom Unternehmen CTP, das als börsennotierter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien europaweit aktiv ist. Zwischen Baustart und Inbetriebnahme lagen hier nur neun Monate. (Hielscher, Seite 19)
- Kommunale Energieparks und Energiewende – Die Logistikimmobilie als Kraftwerk: Bis 2030 sollen rund 80% des Stroms mit grünen Energieträgern erzeugt werden, so das Ausbauziel der Bundesregierung, das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankert ist. Parallel dazu wird sich der Stromverbrauch durch E-Mobilität, Wärmepumpen, Wasserstoff & Co laut aktuellen Prognosen um rund 40% erhöhen. Auch das ist von der Bundesregierung gewünscht und in ihren Strategiepapieren festgeschrieben, denn die Elektrifizierung der Sektoren ist Teil der Klimawende. Das erfordert intelligente Lösungen. (Neumeier, Seite 21)
- Industriebrachen im Wandel – Aus Alt mach Neu: Über ein Jahrhundert lang stand das Ruhrgebiet für Kohle, Stahl und industrielle Stärke. Heute befindet sich die Region in einem tiefgreifenden Wandel, der ein enormes Potenzial an Brownfields (Industriebrachen) eröffnet – Flächen, die sich ideal für den (Online)Handel eignen. Auch die MLP Group hat das erkannt und zeigt mit der Entwicklung des MLP Business Park Schalke und des MLP Unna, wie ehemalige Industrieflächen in attraktive Standorte für Handelsunternehmen umgewandelt werden können. (Seite 23)