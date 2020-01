Der Handelsimmobilien Report Nr. 312

In einem Immobilienmarkt der Superlative, der mit einem Transaktionsvolumen von etwa 73 Mrd. Euro im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt alle bisherigen Rekorde gebrochen hat, konnten Retail Assets mit einem stabilen Volumen, das mit 10,1 Mrd. bis 14 Mrd. Euro beziffert wird, ihren zweiten Platz hinter Büroimmobilien behaupten. Und das Interesse der Investoren an der Anlageklasse wird aus Sicht der Experten auch 2020 kaum nachlassen – trotz des Strukturwandels im Einzelhandel. (Seite 2)

Gerry Weber Gruppe – Der Modeanbieter lässt die Insolvenz hinter sich:

Der Modehersteller und Einzelhändler Gerry Weber kann mit neuer Kraft ins Jahr 2020 starten. Wie das Unternehmen aus Halle in Westfalen Anfang des Jahres mitteilte, hat das Amtsgericht Bielefeld zum 31. Dezember 2019 das Insolvenzverfahren der Gerry Weber International AG (GWI) in Eigenverwaltung aufgehoben. Der Insolvenzantrag war am 25. Januar 2019 gestellt und das Verfahren am 1. April des Vorjahres eröffnet worden. (Seite 10)