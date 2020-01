Der Handelsimmobilien Report Nr. 313

: Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat seit ihrem Amtsantritt am 1. November 2019 bereits zwei glanzlose EZB-Ratssitzungen geleitet, ohne dass klar ist, für welche Richtung sie steht. Dass ihr Vorgänger Mario Draghi die Geldpolitik als letzte Amtshandlung noch auf unbestimmte Zeit festgezurrt hatte, ist ungewöhnlich. Denn normalerweise möchte der/die Nachfolger/in die Politik schon im Interesse der eigenen Reputation selbst bestimmen. Das könnte darauf hindeuten, dass Lagarde die aktuelle Richtung gut findet und sie froh ist, dass ihr Vorgänger angesichts der Kritik aus den nordeuropäischen Ländern an der Geldpolitik den Ärger noch auf sich genommen hat. (Seite 1)

Lozuka Connec – Lokale Marktplätze profitieren von der Regionalität:

Deutschlands Innenstädte stehen vor großen Herausforderungen. Das gilt vor allem für die Mittel- und Kleinstädte, in denen die Digitalisierung, aber auch die Probleme im inhabergeführten Facheinzelhandel inzwischen deutliche Spuren in Form von Leerstand hinterlassen. In Siegen bietet der lokale Online-Marktplatz den regionalen Einzelhändlern seit Herbst 2016 deshalb Zugang zum Online-Handel. (Seite 2)